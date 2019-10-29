المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

حفر

اشتكى سائقون وجود حفر وتعرجات، مضى عليها سنوات، على دوار الخان، وذلك في الاتجاه نحو منطقة القصباء، على شارع الخان في إمارة الشارقة. وتمنى السائقون إصلاحها بأسرع وقت، إذ إنها تلحق أضراراً بالغة بمركباتهم.

رسوم

قال متعامل مع أحد البنوك الوطنية، إن البنك أعاد له، أخيراً، جزءاً من رسوم خدمة كان يتم تحصيلها منه دون وجه حق لمدة ثلاث سنوات، وتساءل عن سبب عدم قيام البنك بإعادة الرسوم كاملة للعميل، طالما ثبت خطأ البنك في تحصيلها.

حضانات

طالب ذوو طلبة في حضانات تتبع جهات مختلفة، بتكثيف الرقابة عليها، في ضوء قبولها أطفالاً بنظام الساعة، من دون تسجيل أو أوراق رسمية، الأمر الذي يتضمن مخالفة لإجراءات الالتحاق بالحضانات.

مواقف

طالب متسوقون في إمارة الشارقة بتوفير مواقف لسوق العرصة، وقالوا إن السوق يعد منفذ بيع مهماً جداً، إلا أنه يموت رويداً رويداً، بسبب إغلاق بعض المواقف الموجودة بجانبه، وحجزها لبعض الموظفين الذين يعملون في المنطقة.

بطاقات

اقتـــرح مستهلـــــــكون، تحـــــــويل حصـــــــيلة أجـــــــــزاء الدرهم المتبــــــقية للزبــــــــائن من عملــــــيات الدفع في المنافذ المختلفة، إلى نقـــــــــاط ضمن بطاقات ذكية، تمكنهم من الاستفــــــــادة مـــنــهــــا في عملـــــيـــــات شـــــــــراء لاحــــــقــــة.

سيارات

قال قرّاء إن عروض بعض وكالات السيارات تنطوي على بنود مضللة في كثير من الأحيان، مشيرين إلى أن الأسعار المعلن عنها لا تكون حقيقية، لوجود عدد من البنود المخفية التي تتم إضافتها عند الشراء.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

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