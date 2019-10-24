المصدر: دبي-الامارات اليوم.

باعة

ناشد سائقو مركبات المسؤولين في إمارة الشارقة منع الباعة الجائلين على الشوارع الخارجية، مثل شارع الاتحاد، الذي يشهد أشخاصاً يحملون زجاجات من المياه لبيعها إلى السائقين، ما يعرّض حياتهم للخطر بسبب وقوفهم على كتف الطريق.

مشاة

طالبت مقيمة في منطقة السيليكون بدبي الجهات المعنية بتخصيص ممرات للمشاة في بعض شوارع المنطقة، حتى يستطيع المارة عبور الطريق بانسيابية وأمان، لافتةً إلى أن عدم توافر هذه الممرات يجبر المارة على قطع مسافات طويلة للوصول إلى نهاية الشارع حتى يعبروا، أو الاضطرار إلى العبور أمام السيارات حتى ينتقلوا إلى الجانب الآخر من الطريق.

فواتير

فوجئ سكان بناية في عجمان، بالشركة المالكة تطالبهم بقيمة فواتير مياه وفرتها لهم، أثناء انقطاع المياه عن البناية بسبب أعطال فنية لدى الهيئة الاتحادية للكهرباء والمياه، الأمر الذي استنكره البعض.

مخالفة

شكر مالك سيارة هيئة الطرق والمواصلات بدبي، حذفها مخالفة مواقف عن سيارته، بعدما تبين أنها حدثت بسبب خطأ في كتابة بيانات اللوحة، الأمر الذي تعاملت معه الهيئة بمرونة وشفافية.

أسعار

طالب مواطن بإلزام محال بيع اللحوم في سوق اللحوم بميناء أبوظبي، بوضع قائمة بأسعار اللحوم وأنواعها، لمنع تلاعب المحال بالأسعار ورفعها على الزبائن بشكل مبالغ فيه.

تسجيل

أبلغ مراجعون في مستشفى ميدكلينك النور بأبوظبي، «الإمارات اليوم»، عدم رضاهم عن نظام تسجيل المواعيد (بياناتي) الذي طبقه المستشفى، أخيراً، حيث ينتظر المريض نحو 20 دقيقة للبدء في حجز موعد مع الطبيب.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

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