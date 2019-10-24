«الشارقة لإدارة الأصول» تطرح برامج ومبادرات للتوطين

المصدر: الشارقة - وام

أطلقت شركة الشارقة لإدارة الأصول - الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة، مبادرات عدة للتوطين ضمن برنامج شامل يهدف إلى توفير حلول نوعية وعملية وجذرية لموضوع التوطين، من خلال برامج فعالة وخلاقة تكشف عن طاقات وإمكانات ومواهب المواطنين الباحثين عن فرصة عمل.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، وليد الصايغ، إن برنامج التوطين يأتي منسجماً ومتناغماً مع رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ويعتبر خطوة مهمة إلى الأمام بالنسبة لنا، كونه يتميز بأنه برنامج شامل وحيوي.

وأضاف الصايغ أن «البرنامج يهدف إلى توفير فرص عمل مناسبة للمواطنين الباحثين عن العمل في القطاع الخاص، وتذليل العقبات أمامهم»، لافتاً إلى أنه على الرغم من أن معظم المناصب الإدارية للشركة تدار من المواطنين فإن الشركة أطلقت مبادرات ستؤدي إلى استقطاب مزيد من الكوادر المواطنة.