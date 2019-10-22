شرطة رأس الخيمة تدشن معمل التشريح النسجي في نوفمبر

المصدر: رأس الخيمة ـ الإمارات اليوم

أفادت شرطة رأس الخيمة بأنها ستدشن المرحلة الأولى من تطوير المختبر الجنائي والطب الشرعي، من خلال افتتاح معمل التشريح النسجي الشرعي، مطلع نوفمبر المقبل، لمواكبة آخر التطورات في الأدلة الجنائية وعلم الجريمة.

وقال قائد عام شرطة رأس الخيمة، اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي، إن عملية تطوير المختبر الجنائي تأتي بمبادرة ودعم من سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة رئيس المجلس التنفيذي، لمواكبة أفضل الممارسات والتجارب، بهدف تقديم الخدمات الشرطية وفق أفضل معايير الجودة.

وأشار إلى استحداث وتطوير الأجهزة والمعدات المتخصصة في المختبر الجنائي والطب الشرعي، وفق أفضل الممارسات المعمول بها في المختبرات الجنائية على المستوى العالمي، وتأهيل وتدريب الكادر الوظيفي الفني المتخصص في مجال الأدلة الجنائية وعلم الجريمة.

وأضاف أنه باستحداث معمل التشريح النسجي، سيمكّن الشرطة من رفع مؤشر مستوى كشف غموض الجريمة الجنائية، وتحديد سبب الوفاة المباشر، وكيفية حدوثها بنسبة عالية جداً، وهو ما يحقق الوصول إلى جودة الأداء الجنائي، ورفع نسبة حالات الإثبات والمسؤولية الجنائية إلى 100%.