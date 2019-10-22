«الصحافة العربية» تفتح باب الترشُّح لدورتها الـ 19

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت الأمانة العامة لجائزة الصحافة، ممثلة بنادي دبي للصحافة، عن فتح باب التقدُّم للمشاركة في الجائزة، ضمن دورتها التاسعة عشرة، ضمن فئاتها الثلاث عشرة التي تشمل مختلف مجالات العمل الصحافي، إيذاناً ببدء جولة جديدة تواصل فيها الجائزة تحقيق رسالتها في دعم وتشجيع الإبداع في عالم الصحافة العربية، وإيجاد الحافز لمزيد من الارتقاء بجودة المنتج الصحافي العربي ولتقديم محتوى راقٍ ذي مردود إيجابي على مجتمعاتنا العربية.

وأوضحت الأمانة العامة للجائزة أن تلقّي الأعمال المشاركة سيكون عبر الموقع الإلكتروني للجائزة https:/‏‏/‏‏aja.dpc.org.ae، أسوة بما هو متبع في هذا الشأن منذ سنوات، بهدف ضمان سهولة تقديم الأعمال لكل من يرغب في المشاركة من مؤسسات صحافية عربية وصحافيين مستقلين عرب من مختلف أنحاء المنطقة والعالم، فضلاً عن التزام الجائزة بتوجه دبي نحو التحوّل إلى البيئة الرقمية بالكامل بكل ما لهذا التوجه من أثر في تسريع الإجراءات واختصار عناصر الوقت والجهد والكلفة على المشاركين، وكذلك ضمان إتاحة الفرصة لأكبر عدد منهم للتنافس في جوائز أهم محفل عربي هدفه الاحتفاء والتميز الصحافي العربي.

وحدّد نادي دبي للصحافة تاريخ 6 يناير 2020 موعداً نهائياً لتسلُّم طلبات المشاركة وترشيحات المؤسسات الصحافية ضمن مختلف فئات الجائزة، حيث تبدأ فور إغلاق باب تلقي المشاركات عمليات الفرز الأولية، تمهيداً لبقية خطوات التحكيم بمختلف مراحلها، وصولاً لاختيار ثلاثة مرشحين عن كل فئة قبيل إعلان الفائزين في حفل توزيع الجوائز، الذي سيتزامن مع ختام منتدى الإعلام العربي في 26 مارس 2020.

وأوضحت الأمانة العامة للجائزة أن المعايير المهنية الرفيعة المُتبعة في اختيار وتكريم الكوادر الصحافية العربية المتميزة من مختلف أنحاء المنطقة والعالم، ستبقى الضمانة التي تكفل للجائزة نزاهتها وسمعتها الناصعة التي تلقى احترام وتقدير مجتمع الصحافة العربية، والإطار الذي يكفل لها الاستمرار في القيام برسالتها على الوجه الأكمل بما يعود بالإيجاب في نهاية المطاف على القارئ العربي، الذي يمثل المحور الذي تدور حوله كل جهود تجويد وتحسين المحتوى الصحافي بالمنطقة.

ودعا مدير جائزة الصحافة العربية، جاسم الشمسي، كل المؤسسات الصحافية والصحافيين العرب لزيارة الموقع الإلكتروني للجائزة، والاطلاع على شروط ومعايير الترشح للجائزة، بما فيها المستجدات التي استحدثتها الأمانة العامة في ما يتعلق بقواعد المشاركة وشروط الترشّح والمعايير المعتمدة للتحكيم وفرز الأعمال، موضحاً أن الارتفاع المتواصل لمنحنى جودة الأعمال المشاركة، خلال السنوات الماضية، يبشّر بتلقي مشاركات على قدر كبير من التميز، ربما تتجاوز في جودتها ما تلقته الجائزة من أعمال خلال الدورات السابقة، ومؤكداً في السياق ذاته أن نادي دبي للصحافة سيوفر كل عناصر الدعم، لتسهيل عملية ترشّح الصحافيين العرب الموجودين بمناطق متفرقة من العالم.

جدير بالذكر أن الأمانة العامة للجائزة أدخلت مجموعة من الأفكار التطويرية على عمل الجائزة في العام الماضي، من ضمنها وضع آلية جديدة للفرز.