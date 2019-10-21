مبادرة «راجع وفالك طيب» تنجز تسويات مالية بمليونين وربع مليون درهم

المصدر: عجمان - الإمارات اليوم

حققت مبادرة «راجع وفالك طيب» إنجازاً كبيراً، بعد فترة وجيزة من إطلاقها من قِبَل القيادة العامة لشرطة عجمان، بهدف تسوية الأمور المالية للمتعاملين، الذين ترتبت عليهم مبالغ مالية كبيرة، وذلك ضمن إطار جهود شرطة عجمان لتعزيز سعادة المتعاملين، وتحقيق هدف وزارة الداخلية الاستراتيجي، المتمثل في تعزيز رضا المتعاملين حول الخدمات المقدمة.

وأشاد اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي، قائد عام شرطة عجمان، بجهود القائمين على المبادرة، خلال جولته التفقدية لمركز شرطة الحميدية الشامل، لما حققته من إنجاز مبهر في مدة لا تتجاوز شهراً ونصف الشهر، منذ انطلاقها، حيث تمكن القائمون على المبادرة من تسوية الأمور المالية لعدد 90 متعاملاً، بمجموع مبالغ وصل إلى مليونين و255 ألفاً و829 درهماً، على مستوى مراكز الشرطة في الإمارة.

وتفصيلاً، أوضح مدير إدارة مراكز الشرطة الشاملة، العقيد علي جبر الشامسي، أن المبادرة لاقت ترحيباً وإقبالاً من المتعاملين المتعثرين لسداد المبالغ المالية المتراكمة عليهم، مثل إيجار المركبات والعقارات، للاتفاق على آلية سداد ترد الحق إلى أصحابه، دون أن تثقل كاهل المتعامل، وتتفادى الغرامات المالية الناجمة عن تأخر دفع المستحقات.

وتفقد قائد عام شرطة عجمان مركـز شرطة الحميدية الشامل، وفق برنامج التفتيش الزمني، للاطلاع على سير إجراءات العمل، والوقوف على الاحتياجات ومتطلبات التطوير والتحديث، واطلع على إجراءات استقبال البلاغات وآليات متابعتها في قسم البحث الجنائي، والإحصاءات المرورية والبرامـج والآليات والأجهـزة في قسم المرور، كما زار فرع الحراسات، واطلع على سير العمل وأساليب الأداء.

وفي نهاية الجولة، عقد اجتماعاً مع الضباط، اطلع خلاله على الإنجازات والمهام المقدمة، والتأكد من تطبيق معايير التفتيش السنوي، والإجراءات الإدارية المطبقة، بالإضافة إلى مناقشة المقترحات المهمة، الهادفة إلى تطوير الأداء وتحسين الإجــراءات.