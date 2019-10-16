61 رحلة جوية أسبوعياً بين الإمارات وروسيا

المصدر: أبوظبي - وام

تسيّر الناقلات الوطنية لدولة الإمارات 61 رحلة جوية أسبوعياً من وإلى المدن الروسية، بواقع 21 رحلة لـ«طيران الإمارات»، وسبع رحلات لـ«الاتحاد للطيران»، و22 رحلة لـ«فلاي دبي»، و11 رحلة لـ«طيران العربية»، في ظل التطلعات إلى تطبيق سياسة الأجواء المفتوحة بين البلدين، وذلك بحسب الهيئة العامة للطيران المدني.

وأفادت الهيئة أن علاقات النقل الجوي بين الإمارات وروسيا تشهد تطوراً كبيراً يعكس الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين الصديقين على جميع الأصعدة، حيث تتميز هذه العلاقة بأبعادها الاستراتيجية التي تشمل القطاعات كافة، بما يحقق التنمية في كلا البلدين.

وأضافت الهيئة أنه تم توقيع اتفاقية خدمات النقل الجوي بين الإمارات وروسيا في سبتمبر عام 2007، وتوقيع عدد من مذكرات التفاهم التي طورت العلاقات بين البلدين في مجالات الخدمات الجوية، وتطلعات البلدين إلى تطبيق سياسة الأجواء المفتوحة تدريجياً. كما وقّعت دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية روسيا الاتحادية، في أكتوبر الجاري، مذكرة تفاهم في مجال خدمات النقل الجوي، بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية وزيادة الحركة الجوية إلى المدن المختلفة في كلا البلدين.

وفي السياق ذاته، نقلت «الاتحاد للطيران» مليون مسافر منذ إطلاق رحلاتها إلى العاصمة الروسية موسكو، في ديسمبر عام 2008، بمعد رحلة يومياً، إذ بلغ عدد المسافرين على متن «الاتحاد للطيران» إلى روسيا، في العام الماضي، 101 ألف مسافر، بينما وقّعت «الاتحاد للطيران» اتفاقية شراكة بالرمز مع الطيران الروسي S7 Airlines. وكشفت «الاتحاد للطيران» عن إطلاق رحلة إضافية موسمية يومية إلى موسكو، بدءاً من 27 أكتوبر 2019 وحتى 10 مايو 2020، بهدف تلبية الطلب على هذه الوجهة خلال موسم الشتاء، الأمر الذي سيفتح المجال لمزيد من خيارات السفر للمسافرين بين الوجهتين، كما سيتم تشغيل الرحلات في أوقات مناسبة للضيوف خلال ساعات النهار.