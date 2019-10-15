المصدر: محمد عبد العاطي - دبي

حددت وزارة التغير المناخي والبيئة 10 شروط لإصدار ترخيص إنشاء مشتل زراعي إنتاجي لمدة عام، مشيرة إلى أن المستندات المطلوبة هي خارطة المشتل توضح المساحة والموقع، وصورة لملكية الأرض أو عقد الإيجار.

وذكرت الوزارة على موقعها الإلكتروني أنه طبقا للقرار الوزاري رقم (100) لسنة 1993 في شأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (38) لسنة 1993 في شأن انشاء المشاتل وتنظيم انتاج واستيراد و تداول الشتلات، يشترط ألا تقل مساحة المشتل عن 2 دونم قطعة واحدة، وأن يكون موقع المشتل قريبا من الطريق، وأن يكون موقع المشتل بعيدا عن الحدائق المهملة و المصابة بآفات خطيرة، وأن تكون تربة المشتل صالحة للزراعة وذات مواصفات طبيعية وكيميائية مناسبة وخالية من أمراض التربة، وفي حالة استعمال التربة المنقولة أو الصناعية يشترط أن تكون صالحة للزراعة و خالية من الامراض والآفات.

وأضافت أن القرار اشترط ضرورة توافر مصدر مياه صالحة لري النباتات المزروعة إضافة الي نظام صرف جيد، حسب طبيعة التربة ونوعية النباتات المزروعة، وتوافر منشآت أساسية لخدمة المشتل، مثل مكتب ومخزن ودورة مياه، وأن يكون القائم على إدارة المشاتل حاصلا على الأقل بكالوريوس في الزراعة، وذو الخبرة الفنية وعملية بأعمال المشتل، وأن يكون للمشتل سجلات يدون فيها أنواع وأصناف الشتلات المختلفة وخاصة الأصول والطعوم، وطرق إجراء الطعوم ومصادرها، وتواريخ الزراعة والتطعيم و كيفية إجراء العمليات الزراعية وتاريخها، وغير ذلك من البيانات التي تعطي الثقة في الإنتاج، وتساعد المشترين على الاختبار السليم، على أن تحفظ هذه السجلات لمدة لا تقل عن خمس سنوات.

وأفادت بأن القرار نص كذلك على ضرورة أن يقتصر انتاج المشتل على الأنواع والأصناف التي تلائم الظروف البيئية في الدولة، وأن تعد ملصقات أو لافتات مناسبة لتوضع على كل شتلة جاهزة للبيع، مدون عليها اسمها ونوعها وصنفها وميعاد زراعتها وتاريخ تطعيمها.