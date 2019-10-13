80 خبيراً عالمياً يشاركون في مؤتمر التنقل ذاتي القيادة بدبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

يشارك 80 خبيراً في مؤتمر دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة، الذي تنظمه هيئة الطرق والمواصلات بعد غدٍ الثلاثاء، في مركز دبي التجاري العالمي.

وقال المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، مطر الطاير: «يأتي تنظيم مؤتمر دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة والمعرض المصاحب له، والذي يعد الأول من نوعه على مستوى الشرق الأوسط والمنطقة، في إطار جهود الهيئة لدعم استراتيجية دبي للتنقل الذكي ذاتي القيادة، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لتحويل 25% من إجمالي رحلات التنقل في دبي إلى رحلات ذكية وذاتية القيادة، من خلال وسائل المواصلات المختلفة، بحلول عام 2030، وفي إطار الجهود الرامية لتعزيز الدور الريادي لمدينة دبي في مجال التنقل ذاتي القيادة».

وأضاف: «يعد المؤتمر، الذي يقام برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، منصة عالمية في مجال التنقل ذاتي القيادة، تجمع الخبراء وأبرز المتخصصين من مشرعي السياسات، ومطوري التقنيات والباحثين والأكاديميين، لتبادل الأفكار والرؤى بين أقطاب العالم».

وأشار إلى أن «المؤتمر يهدف إلى زيادة الوعي المجتمعي الخاص بالتقنيات الحديثة والمستقبلية للمواصلات، وتحديد مدى تأثيرها في القطاع الاستثماري واستراتيجيات التنقل المختلفة».

وتابع أن المؤتمر سيستضيف - على مدى يومين - كبار المسؤولين والباحثين والخبراء المعنيين ومطوري التقنيات الحديثة في مجال التنقل ذاتي القيادة، وأكثر من 80 خبيراً عالمياً يشاركون في 40 محاضرة، بينهم خمسة متحدثين عالميين و39 ورشة عمل فنية، وأنه سيقام على هامش المؤتمر معرض تشارك فيه 50 شركة متخصصة في وسائل التنقل ذاتية القيادة، وسيصاحبه عقد 39 ورشة عمل فنية.

وأوضح المدير العام ورئيس مجلس المديرين أن المؤتمر سيشهد تكريم الفائزين في تحدي دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة، الذي يعد الأول من نوعه على مستوى العالم والأكثر تعقيداً في هذا المجال، ويأتي تنظيمه دعماً لاستراتيجية دبي للتنقل الذكي ذاتي القيادة، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لتحويل 25% من إجمالي رحلات التنقل في دبي إلى رحلات ذكية وذاتية القيادة بحلول عام 2030.