طقس صحو اليوم

المصدر: أبوظبي - وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس، اليوم، صحواً إلى غائم جزئياً، مع احتمال تكون السحب على بعض المناطق الشرقية وقد تكون ركامية أحياناً، يصبح رطباً ليلاً، وصباح الإثنين غرباً، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

أما عن حركة الرياح، فتوقع المركز أن تكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، وسرعتها ما بين 20 إلى 30 كم/‏س، وتصل إلى 38 كم/‏س أحياناً.

وأشار المركز إلى أن الخليج العربي سيكون متوسط الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 13:16، والمد الثاني عند الساعة 01:08، والجزر الأول عند الساعة 19:02، بينما الجزر الثاني عند الساعة 09:07.

وفي بحر عمان سيكون الموج خفيفاً إلى متوسط، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 09:14، والمد الثاني عند الساعة 21:59، والجزر الأول عند الساعة 41: 15، والجزر الثاني عند الساعة 03:50.