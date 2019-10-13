هدى الهاشمي: تجربة الإمارات رائدة في تبني نموذج عمل حكومي مستقبلي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

اختارت منصة التطوير الحكومي العالمية (إيه بوليتكال) مساعد المدير العام للاستراتيجية والابتكار في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، هدى الهاشمي، ضمن قائمة أكثر 100 شخصية عالمية مؤثرة في مجالات الحكومة الرقمية، لدورها في تعزيز بيئة الابتكار بالعمل الحكومي.

وتعد «إيه بوليتكال» منصة جامعة للمسؤولين الحكوميين والخبراء والمبتكرين والمهتمين بتطوير الجيل المقبل من الحكومات، وتهدف لإحداث حراك رقمي عالمي وتعزيز الوعي بالحكومة الذكية، من خلال التعريف بالمنجزات التي حققتها الحكومات في ابتكار وتطوير تطبيقات ذكية سهلة، تركز على احتياجات المجتمع.

وأشار موقع المنصة الإلكتروني إلى أن اختيار الهاشمي جاء لكونها من المسؤولين الأوائل في حكومة دولة الإمارات عن متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للابتكار، التي تهدف لتعزيز الابتكار في كل مجالات العمل الحكومي، إضافة إلى عضويتها ودورها في تحقيق أهداف مجلس التوازن بين الجنسين.

وتعد الهاشمي المسؤولة الحكومية العربية الوحيدة التي تم اختيارها لهذه القائمة، في تأكيد للدور المهم لدولة الإمارات في بناء حكومة المستقبل، وموقعها المتقدم بين دول العالم في تعزيز بيئة الابتكار، وتحفيز الكفاءات والقدرات لتحقيق النقلة المطلوبة إلى مرحلة الحكومة الرقمية.

جاءت عملية اختيار الشخصيات الـ100 الأكثر تأثيراً، من بين مئات المرشحين من 160 دولة حول العالم، بناءً على معايير علمية وأكاديمية، أهمها عدد الترشيحات التي حصل عليها كل مرشح، ودوره في التطوير والتغيير الذي أسهم به في قيادة التحول الرقمي في الحكومات على المستويين الوطني والعالمي، إضافة إلى التصنيف العالمي للحكومة الرقمية التي يعمل بها، وأهم إنجازاتها لدعم التحول الذكي وتعزيز بيئة الابتكار الحكومي، ومدى تفاعلها مع المجتمع.

وقالت هدى الهاشمي: «إن اختيارها لقائمة أكثر 100 شخصية عالمية مؤثرة في مجالات الحكومة الرقمية، يؤكد ريادة دولة الإمارات وتجربتها المتقدمة في تطوير وتبني نموذج عمل حكومي مستقبلي يرتكز على الابتكار والعلوم والمعرفة، ويوظف التكنولوجيا الرقمية في تطوير الحلول والخدمات الأكثر تأثيراً في جودة حياة المجتمعات».

وأشارت إلى أن حكومة دولة الإمارات، بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، نقلت العمل الحكومي إلى مراحل متقدمة، من خلال منهجها القائم على التحديث المستمر، وتبني الحلول الاستباقية المبتكرة لمواجهة تحديات المستقبل، وتوفير الإمكانات والفرص للمبتكرين والموهوبين والمبدعين ودعمهم وتحفيزهم، لإيجاد أفضل الحلول لتطوير الخدمات والأداء، وتعزيز كفاءة العمل الحكومي.

اختيار الهاشمي جاء لكونها من المسؤولين الأوائل في حكومة الإمارات عن متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للابتكار.