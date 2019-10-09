سيف بن زايد يدشن أول مركز شرطة ذكي عائم بالعالم في دبي

المصدر: محمد فودة-دبي

دشن الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، أمس الأربعاء مشروع شرطة دبي الرائد، مركز الشرطة العائم الذكي الأول من نوعه في العالم، الذي سوف يقدم خدماته وسط البحر في جزر العالم ويتمتع بتصميم يلبي احتياجات رواد اليخوت والقوارب ومحبي الأنشطة الرياضية البحرية، وذلك في إطار جولة قام بها سموه لمعرض جيتكس للتقنية 2019 بمركز دبي التجاري العالمي.



من جهته قال القائد العام لشرطة دبي اللواء عبد الله خليفة المري إن مركز شرطة دبي الذكي العائم في جزر العالم والذي سيُفتتح رسمياً في الربع الأول من العام القادم بالشراكة مع مجموعة كليندينست ذات الملكية الخاصة والمطورة لمشروع "ذا هارت أوف يوروب" (قلب أوروبا) في دبي، سيمكن سكان الجزر أو مرتادي البحر من الاستفادة من أرقى الخدمات الشرطية الذكية المبتكرة، بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة في إسعاد المجتمع وتمكين المتعاملين من الحصول على الخدمات بسهولة ويسر، ويتماشى مع مبادرة دبي المدينة الأذكى والأسعد عالمياً.



فيما ذكر مدير الادارة العامة للذكاء الاصطناعي العميد خالد ناصر الرزوقي، أن هذا النوع من المراكز الشرطية الذكية يمثل النسخة الرابعة من المراكز التي تعكف شرطة دبي على إنشائها على مستوى الإمارة لتقديم خدمات ذكية للمتعاملين، وذلك بعد النسخة الأولى المتمثلة في مركز الشرطة الذكي (SPS) والنسخة الثانية عبر مركز الـ (Drive thru) والنسخة الثالثة من خلال مركز الشرطة الذكي (walk in) والنسخة الرابعة "مركز الشرطة الذكي العائم"، حيث تهدف جميعها إلى تقديم خدمات تسهم في تعزيز وتقوية الشعور بالأمن والأمان لمختلف أفراد المجتمع، ورفع جودة الحياة والمساهمة في جعل مدينة دبي الأذكى والأسعد عالمياً.

وأضاف أن المركز العائم سوف يراعي في تصميمه الحديث والعصري، أن يتلاءم مع طبيعة القوارب أو اليخوت، بما يسرع ويسهل من عملية الوصول والصعود والنزول، مضيفاً أن المركز سوف يعمل أيضا دون تدخل بشري، ويقدم خدماته على مدار 24 ساعة لكل فئات المجتمع، إلى جانب توفر ميزات خاصة لفئة أصحاب الهمم، لافتاً في الوقت ذاته إلى أن المركز سيوفر للمتعاملين باقة متعددة من 27 خدمة رئيسية في مجال الخدمات الجنائية والمرورية وغيرها، إلى جانب 33 خدمة فرعية يقدمها المركز بـ 6 لغات مختلفة.



إضافة نوعية

بدوره، قال مدير مركز شرطة بردبي، رئيس مجلس مديري مراكز الشرطة العميد عبدالله خادم سرور المعصم، ، أن مركز الشرطة الذكي العائم يعتبر إضافة نوعية جديدة لمراكز الشرطة الذكية في شرطة دبي، مبينا أن المركز هو انجاز عالمي جديد لشرطة دبي الحريصة على تقديم خدماتها لكافة المتعاملين أينما تواجدوا على مستوى امارة دبي وفي إطار حرصها على إسعاد المجتمع.



وأضاف ان مركز الشرطة الذكي العائم يواكب توجهات شرطة دبي في العمل على توفير كافة خدماتها الذكية في مختلف ارجاء امارة دبي، وخاصة جزر العالم التي باتت وجهة سياحية عالمية هامة نشطة وتشهد اقبالا من قبل أفراد الجمهور.

مواكبة الامتداد العمراني فيما أكد مدير مركز شرطة الموانئ العقيد سعيد المدحاني أن مركز الشرطة الذكي العائم يأتي في إطار مواكبة القيادة العامة لشرطة دبي لتوفير خدماتها في أماكن الامتداد العمراني حيث باتت الواجهة البحرية وجزر العالم تشهد حركة كبير من السائحين وأفراد الجمهور، وهو ما يتطلب توفير الخدمات الشرطية الذكية لهم.



وأشار إلى أن المركز الشرطة الذكي العائم سيقدم كافة الخدمات الذكية التي توفرها مختلف أنواع مراكز الشرطة الذكية على مستوى امارة دبي كالتعامل مع البلاغات والحوادث البحرية، وتوفير التغطية الأمنية وغيرها من الخدمات.