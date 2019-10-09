محمد بن زايد: العمل الحكومي في الإمارات يقوم على الكفاءة

المصدر: أبوظبي - وام

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، وفود أفضل خمسة مراكز حكومية في تقديم خدماتها على مستوى الدولة، والفائزة ضمن تقرير التقييم الشامل عن مستوى الخدمات في 600 مركز تابع لـ29 جهة حكومية.

وهنأ سموه ـ خلال اللقاء الذي جرى في قصر البحر بأبوظبي - ممثلي الجهات الفائزة بالمراكز الخمسة، مشيداً بتفانيهم في العمل وإخلاصهم وحرصهم على ترجمة رؤية العمل الحكومي في دولة الإمارات، والذي يقوم على الكفاءة والجودة والفاعلية والتميز وسرعة الإنجاز، وحثهم على مواصلة العمل بجد واجتهاد وروح الفريق الواحد، والمبادرة لإيجاد الحلول المبتكرة لتحديات العمل والارتقاء بمستوى الخدمات، لتحقيق أفضل النتائج في الدورات المقبلة، بما يدعم رؤية الدولة، ويعزز مسيرتها نحو المستقبل الذي تطمح إليه، مشيراً سموه إلى أن تميز الموظف في العمل وتقديمه أفضل الخدمات هو المعيار لمستوى أداء الجهات الحكومية في الدولة وكفاءتها.

من جانبهم، أعرب ممثلو الجهات الفائزة بالمراكز الأولى عن سعادتهم بلقاء صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وفخرهم بحصولهم على مراكز أفضل جهات تقدم خدماتها على مستوى الدولة، مؤكدين أن الدعم والمتابعة والاهتمام التي يحظون بها من قبل قيادة الدولة، تشكل حافزاً لبذل مزيد من الجهد وشحذ الهمم والطاقات لتقديم أفضل الخدمات للمتعاملين.

يذكر أن الجهات التي حققت أفضل خمسة مراكز، هي: مركز الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية في الفجيرة، ومركز وزارة التربية والتعليم في عجمان، ومركز خدمات المرور والترخيص في عجمان، ومركز شرطة واسط في الشارقة التابع لوزارة الداخلية، إضافة إلى مركز برنامج الشيخ زايد للإسكان في رأس الخيمة، وذلك ضمن 600 مركز خدمات تابعة لـ29 جهة حكومية، كان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، قد وجه بتقييم أدائها وتحديد أفضل وأسوأ خمسة مراكز.

إلى ذلك، قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان: «إن استضافة دولة الإمارات للمكتب الإقليمي للجمعية الدولية لقادة الشرطة (IACP) تعزز مكانتها وحضورها المهم في احتضانها مقار الهيئات الدولية وأنشطتها وبرامجها، إيماناً منها بأهمية التعاون المشترك والدور الذي تقوم به هذه الهيئات في خدمة قضايا الإنسان وأمنه وتنميته واستقراره».

جاء ذلك خلال استقبال سموه، أول من أمس، وفد الجمعية، بحضور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

ورحب سموه ــ خلال اللقاء الذي جرى في قصر البحر بأبوظبي ــ بالوفد، وبارك مذكرة التفاهم التي وقعتها أول من أمس وزارة الداخلية والجمعية الدولية لقادة الشرطة، بشأن افتتاح المكتب الإقليمي للجمعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في أبوظبي.

من جانبه، أعرب الوفد عن سعادته بلقاء صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مشيدين بتطور أنظمة الشرطة في دولة الإمارات، ومواكبتها أحدث التقنيات الحديثة وكفاءة منتسبيها.