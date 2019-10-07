المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

ترويج

شكا ذوو طلبة تلقيهم اتصالات من شركات تروّج لبرامج تعليمية، تخبرهم بفوزهم بتقييم مجاني لمستوى أبنائهم، في العلوم والرياضيات، ليفاجأوا بعد استقبالهم أن قدومهم للدعاية، ولإقناعهم بشراء البرامج التعليمية فقط.

مستهلكون

طالب مستهلكون دوائر التنمية الاقتصادية بإلزام جميع المتاجر بقبول التعامل ببطاقات الائتمان، في ظل إصرار بعضها على الدفع النقدي، بدعوى عدم وجود ماكينة سحب من البطاقات لديها.

سلالم

شكا ركاب لمترو دبي تزايد حالات توقف السلالم الكهربائية عن العمل في محطات عدة، منها الخليج التجاري وأبوظبي التجاري، والمركز المالي، ما يتسبب في حدوث تزاحم على المصاعد.

طيران

لاحظ مسافرون على متن شركة العربية للطيران أن مسؤولي الشركة كتبوا اسم «السبوع» بدلاً من مدينة «أسيوط» المصرية، على شاشات المقاعد بالطائرة، ما يتسبب في حدوث بلبلة لدى المسافرين، على متن الرحلة من الشارقة إلى أسيوط والعكس.

بطاقات

انتقد سكان بمنطقة الكرامة في دبي استمرار مراكز المساج في توزيع بطاقات على المارة، وتركها على السيارات، وإلقاء العشرات منها على الأرض، وهي بطاقات تحمل صوراً خادشة للحياء، وتشوه المظهر العام.

إنترنت

نشرت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان إعلاناً مهماً في حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام»، تفيد بانقطاع الخدمات الإلكترونية في أنظمة الدائرة من الأحد السادس من أكتوبر مساء إلى صباح الاثنين السابع من أكتوبر بسبب تحديث الأنظمة.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

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