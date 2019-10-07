«إكسبو 2020» يستضيف مليون زيارة لطلبة المدارس

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، يرافقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مؤسسة مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لمجموعة طيران الإمارات رئيس اللجنة العليا لإكسبو 2020 دبي، توقيع مذكرة تفاهم بين إكسبو 2020 دبي، ووزارة التربية والتعليم، بالإضافة إلى توقيع عدد من الاتفاقات مع عدد من المؤسسات التعليمية الخاصة الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، التي تأتي في إطار تنفيذ رؤية سموه بأن يكون جيل المستقبل في قلب إكسبو 2020.

وتقضي مذكرة التفاهم بين وزارة التربية والتعليم وإكسبو 2020، والاتفاقات مع المؤسسات التعليمية الخاصة، بالعمل على تنظيم نحو مليون زيارة من طلبة مدارس وزارة التربية والتعليم والمدارس الخاصة إلى الحدث الأروع في العالم، الذي تستضيفه دبي بين الـ20 من أكتوبر 2020 والعاشر من أبريل 2021، حيث سيواكب انطلاق إكسبو 2020 دبي، انطلاق مئات الآلاف من طلبة المدارس إلى آفاق رحبة لاستكشاف ما في هذا الحدث العالمي من مصادر للإلهام والتحفيز المعرفي.

وكانت كل من: «مجموعة جيمس للتعليم»، و«مدارس المواكب»، و«انوفينتشرز للتعليم»، و«مدارس الإمارات الوطنية»، و«تعليم»، و«الدار للتعليم»، و«أثينا للتعليم»، و«مدرسة نورد انجليا دبي» أولى المؤسسات التي تعلن التزامها بدعم إكسبو وبرنامج إكسبو للمدارس خلال الحدث وعلى مدار انعقاده على مدار ستة أشهر، وذلك عبر زيارات مدرسية متعددة، كما أكدت دعمها للبرنامج ومسيرته حتى أكتوبر 2020.

ووجه سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الشكر إلى وزارة التربية والتعليم والمؤسسات التعليمية الخاصة على التزامها بدعم إكسبو 2020 وأهدافه في التأسيس لإرث مستدام للأجيال القادمة. وقال سموه: «نعمل وفق توجيهات القيادة لجعل الطلبة في قلب إكسبو، ونريد أن يكون لحضورهم ومشاركتهم فيه أثر إيجابي في حاضرهم ومستقبلهم. كما نريد إشراك أكبر عدد ممكن من طلبة المدارس من كل الإمارات للاستفادة من هذا الحدث الفريد، ومنحهم الفرصة لاكتشاف الفرص العديدة التي تتوافر من خلاله، بما يحقق الشعار الذي يقوم عليه هذا الحدث التاريخي المتمثل في تواصل العقول وصنع المستقبل».

وأضاف سموه: «سوف يتمكن الطلبة من خلال الرحلات المخصصة لهم أن يكونوا جزءاً من وجهة عالمية للإلهام والابتكار، حيث يتعلمون ويستفيدون بأسلوب تفاعلي. وسوف يكون إكسبو فرصة تفتح لهم آفاقاً جديدة وتلهمهم لبناء مستقبل أفضل. ونحن نشجع جميع المدارس في دولتنا على الانضمام إلى الحدث الأروع في العالم والتفاعل معه من خلال برنامج إكسبو للمدارس».

وقد وقّعت وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي المدير العام لمكتب إكسبو 2020 دبي، ريم بنت إبراهيم الهاشمي، ووزيرة الدولة لشؤون التعليم العام جميلة بنت سالم مصبح المهيري، مذكرة التفاهم بين إكسبو 2020 والوزارة، كما وقّعت ريم الهاشمي الاتفاقات مع المدارس التي أعربت عن دعمها للحدث الأكبر من نوعه، الذي يُقام للمرة الأولى في المنطقة.

وخلال الأشهر الستة لإكسبو 2020، سيستمتع طلاب المدارس بأربعة أنواع من الرحلات مدرسية قام برنامج إكسبو للمدارس بتصميمها لتلبية المتطلبات التعليمية لجميع الفئات العمرية. ستتمكن المدارس من اختيار بين رحلات: كوكب الاستدامة، الكون في حركة، عالم الفرص، وإرث دولة الإمارات العربية المتحدة. وستتاح للطلبة فرصة استكشاف الموضوعات والتحديات ذات الأهمية بالنسبة للعالم كله ولهم ولمستقبلهم على وجه الخصوص، وسيكون بإمكانهم التعلم والتفاعل مع القادة والخبراء بأسلوب محبب وممتع.

وقالت وزيرة الدولة لشؤون التعليم العام جميلة بنت سالم مصبح المهيري: «يوفر أول إكسبو دولي يُنظَّم في العالم العربي، فرصة فريدة لإلهام الطلبة لبناء مستقبلهم، والإسهام في مسيرة التنمية والتطوير في دولة الإمارات، والارتقاء بها إلى آفاق جديدة، وهو ما ينسجم مع رؤية الإمارات في تمكين الشباب، وإتاحة الفرص التي تشجع تطورهم. نحن حريصون بشدة على مشاركة الطلاب في حدث عالمي ضخم مثل إكسبو 2020 دبي، الذي سيكون إضافة مهمة تثريهم وتسهم في تعريفهم بالإبداعات والابتكارات والثقافات من كل العالم، وتطلعهم على التحديات التي ستواجههم وما يحتاجونه للتعامل معها، كما يمكن أن يلمسوا بأنفسهم ما يمكنهم تحقيقه لمجتمعاتهم إذا ما امتلكوا المهارات اللازمة للمستقبل، وندعو جميع المدارس في الدولة إلى اغتنام هذه الفرصة الاستثنائية التي لا تتكرر».

وأعرب قادة المؤسسات التعليمية الخاصة عن تطلعهم للعمل عن كثب مع إكسبو 2020 دبي وبرنامج المدارس فيه، نظراً إلى أهمية الحدث الدولي وانسجامه مع الرسالة التعليمية لهذه المؤسسات واستجابته لتطلعاتها التعليمية والأكاديمية.

ويبلغ سعر تذكرة الرحلات المخصصة للمدارس 50 درهماً للطالب للرحلة الواحدة، ويتاح للمدارس التسجيل عبر نظام حجز خاص بها سيكون جاهزاً بنهاية عام 2019.

أول إكسبو دولي يُقام في العالم العربي

سيكون إكسبو 2020 دبي أول إكسبو دولي يُقام في العالم العربي، وسيجمع ملايين الزوار من جميع أنحاء العالم في احتفال بالابتكار والإبداع والثقافة والترفيه. وسيكون أكبر إكسبو في التاريخ من حيث عدد الزوّار الدوليين، حيث من المتوقع أن يأتي 70% من زواره من خارج دولة الإمارات العربية المتحدة لحضور فعالياته.

سعر تذكرة الرحلات المخصصة للمدارس 50 درهماً للطالب للرحلة الواحدة.