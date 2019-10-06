«طرق دبي» تطلق الإعلانات الرقمية التجريبية على مركبات الأجرة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلن المدير العام رئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات في دبي، مطر الطاير، إطلاق مبادرات وخدمات ذكية خلال مشاركة الهيئة في معرض جيتكس 2019، تشمل المرحلة التجريبية لمبادرة الإعلانات الرقمية على نوافذ مركبات الأجرة، وبوابات التعرفة الذكية في محطات مترو دبي، وبرنامج ربط العداد الذكي لمركبات الأجرة بهاتف المتعامل أثناء الرحلة، وكذلك التطبيق الذكي لحجز مركبات الليموزين، ونظام المسار الذكي لفحص السائقين، وباقة متنوعة من الخدمات الذكية.

وقال: «يأتي إطلاق المبادرات الجديدة والخدمات الذكية، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بتحويل دبي إلى المدينة الأذكى عالمياً، التي تقدم خدمات للجمهور، عبر الهاتف المحمول على مدار الساعة، وعلى مدار الأسبوع والعام، وتوظيف التقنيات والبرمجيات الذكية في تسهيل عملية التنقل في دبي، وتعزيز التكامل بين وسائل النقل الجماعي، وتحقيق السعادة للسكان».

وأكد الطاير أن الهيئة تولي موضوع التحول نحو الخدمات الذكية والمبتكرة عناية خاصة، انطلاقاً من قناعتنا بأن التنقل الذكي يعد العمود الفقري وأحد أهم أعمدة التطور التقني، ونعمل على جعل دبي أفضل مدينة ذكية في أنظمة الطرق والمواصلات على مستوى العالم من خلال التركيز على تطوير أنظمة النقل الجماعي، والتوسع في تطبيق التقنيات الحديثة لرفع كفاءة أنظمة المرور والنقل الجماعي، وتحقيق التكامل الفيزيائي والمعلوماتي بين وسائل النقل، وجعل الخدمات الإلكترونية والذكية هي الأساس في تقديم الخدمة للمتعاملين، والتركيز على أساليب التنمية الذكية التي تقلل الحاجة إلى استخدام المركبات في التنقل اليومي.

وأوضح أن الهيئة ستدشن تطبيق حجز مركبات الليموزين ومركبات «تسلا» عبر متجري «أبل» و«غوغل»، ونظام المتحدث الآلي عبر تطبيق «واتس أب» الذي يتميز بسرعة الرد على استفسارات المتعاملين دون تدخل العنصر البشري، عبر استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وخوارزميات معالجة اللغات الطبيعية، ويقدم النظام قرابة 64 خدمة معلوماتية باللغتين العربية والانجليزية، كما ستسلط الهيئة الضوء على جهودها في توظيف الذكاء الاصطناعي لخدمة المتعاملين في محطات المترو، مثل استخدامه في توجيه أصحاب الهمم لاستخدام المرافق المختلفة في محطات مترو دبي.