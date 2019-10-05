"الأرصاد": "أمطار الظهيرة" مستمرة ثلاثة أيام

المصدر: أشرف جمال –أبوظبي

توقّع المركز الوطني للأرصاد استمرار تكوّن السحب الركامية التي قد يصاحبها سقوط أمطار، في المناطق الشرقية من الدولة، خلال الأيام الثلاثة المقبلة، ولاسيما خلال وقت الظهيرة، لافتاً إلى أن هذه السحب تخف تدريجياً خلال فترة المساء على مدى اليومين المقبلين، ليكون تأثيرها في الصباح.

وأبلغ المركز "الإمارات اليوم"، أن ما تشهده مناطق عدة في الدولة من أمطار، يعد نتيجة متوقّعة، نظراً لتأثر الدولة بامتداد منخفض جوي سطحي يصاحبه امتداد منخفض جوي ضعيف في طبقات الجو العليا، تظهر خلاله السحب التي يتخللها بعض السحب الركامية الممطرة خاصة على المناطق الشمالية والشرقية، مرجعاً هذه الحالة إلى الفترة الانتقالية ما بين الخريف إلى الشتاء.

وتوقّع المركز أن يكون طقس غداً، غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً، مع فرصة لتكون السحب الركامية التي قد يصاحبها سقوط الأمطار خاصة شرقاً وشمالاً، مع انخفاض في درجات الحرارة، على أن يكون رطباً في الليل حتى صباح غداً، خاصة على المناطق الغربية.

وأوضح المركز أن طقس الاثنين سيظل غائماً جزئياً إلى غائم، مع استمرار فرصة تكوّن السحب الركامية التي يصاحبها سقوط الأمطار خاصة شرقاً.

وذكر المركز أن طقس الثلاثاء سيصبح صحواً إلى غائماً جزئياً بوجه عام وغائماً أحياناً، فيما تكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، معتدلة السرعة تنشط أحياناً، وتتراوح سرعتها من 18 إلى 28 كم/س، تصل إلى 38 كم/س على البحر الذي يكون خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.