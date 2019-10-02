محمد بن زايد يتقبل تعازي سلطان القاسمي وحميد النعيمي والشيوخ

المصدر: ابوظبي- وام

تقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة التعازي في وفاة سهيل بن مبارك الكتبي، من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان .

كما قدم واجب العزاء - بقصر المشرف - سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة وسمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين في الدولة وأعضاء السلك الدبلوماسي وجموع المعزين.

وأعرب الجميع عن صادق تعازيهم ومواساتهم .. سائلين الله عز وجل أن يتغمد الفقيد سهيل بن مبارك الكتبي بواسع رحمته ورضوانه ويدخله فسيح جناته ويلهم ذويه وأهله جميل الصبر والسلوان.

حضر مجلس العزاء سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة وسمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي وسمو الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي وسمو الشيخ عمر بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس

إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد رئيس اللجنة التنفيذية ومعالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان وعدد من الشيوخ وأبناء الفقيد وذويه.