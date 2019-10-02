الدعم الاجتماعي في شرطة عجمان يحل 535 قضية خلال 9 أشهر

المصدر: عجمان ـ الإمارات اليوم

تمكن مركز الدعم الاجتماعي في القيادة العامة لشرطة عجمان من حل 535 قضية خلال التسعة أشهر الماضية، تنوعت بين خلافات أسرية وزوجية، وإساءة للأطفال، وغيرها، ضمن سعي شرطة عجمان لتحقيق هدف وزارة الداخلية، المتمثل في تعزيز رضا الجمهور حول الخدمات المقدمة، وتحقيق المسؤولية المجتمعية تجاه أفراد المجتمع.

وقالت مديرة المركز، النقيب وفاء خليل الحوسني، إن المركز حل 535 قضية حول خلافات متعددة الأسباب، كان أبرزها الخلافات الزوجية بعدد 121 بلاغاً، وتمكن المركز بجهود المختصين من حل الخلافات، وإعادة الحياة إلى طبيعتها بين الأزواج، حرصاً منهم على تماسك الأسر، وتوفير أمن اجتماعي يضمن لجميع أفراد الأسرة حياة كريمة وآمنة.

وتضمنت القضايا حالات إهمال للنساء والأطفال، واعتداء على الجسم، وخلافات ما بعد الطلاق، ومشكلات حول الأسرة وأفراد المجتمع، تم التعامل معها بسرية وإيجاد الحلول المناسبة التي تضمن رضا واطمئنان أطرافها.

وأكدت الحوسني أن شرطة عجمان تؤمن بأهمية الإسهام الفاعل في حل القضايا الأسرية والمجتمعية، بعيداً عن أروقة المحاكم، وتقديم أوجه الدعم الاجتماعي والنفسي لكل من يحتاجه للحفاظ على كيان وتماسك الأسرة.

وعبّرت عن سعادتها بهذا الإنجاز والشعور بالفخر لتمكن المركز من حل هذا العدد من الخلافات، وأشارت إلى أن جهود المركز واجب وطني وأخلاقي، وتعزيز للمسؤولية المجتمعية تجاه أفراد المجتمع.

• المركز حل 121 قضية خلافات زوجية وعادت الحياة إلى طبيعتها.

• شرطة عجمان تعمل على حل القضايا الأسرية والمجتمعية بعيداً عن المحاكم.