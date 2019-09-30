المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

كتب مدرسية

قال أولياء أمور طلاب في مدرسة الشارقة الدولية إن أبناءهم لم يتسلموا كتبهم الدراسية رغم مرور شهر على بدء العام الدراسي، ورغم سدادهم كل الرسوم، وعندما شكوا لإدارة المدرسة كان الرد أن الكمية المطبوعة انتهت وننتظر طباعة كتب جديدة بعد أسابيع عدة.

عروض

شكت مقيمة في دبي من أنها اشتركت في عرض لشركة كريم للنقل يفترض أنه يقدم لها ثلاث مرات من الاستخدام مقابل دفعها مبلغاً مالياً محدداً، لتكتشف لاحقاً أن العرض يوفر للمستخدم نسبة تخفيض تبلغ 10% على مرات الركوب الثلاثة، بالمخالفة لما تم الترويج له.

حضانات

طالب ذوو أطفال في حضانات الجهات الحكومية بالتدخل لضبط رسومها التي تتجاوز رسوم الصفوف الدراسية النظامية في كثير منها.

إعلان

شكا عملاء لشركات الاتصالات بالدولة استقبالهم مكالمات دعائية من أرقام مجهولة في أوقات غير مناسبة، للإعلان عن خدمات جديدة، دون إذن أو طلب منهم، وطالبوا الشركات بالحد من هذه الممارسات.

بنك

اشتكى متعاملون مع بنك دبي الإسلامي من اضطرارهم للانتظار فترات طويلة لإنجاز معاملاتهم في فروع البنك، رغم حصولهم على رقم، وقالوا إن السبب يرجع لإعطاء دورهم للعملاء المتميزين حتى وهم يتحدثون للموظف المسؤول، وطالب المشتكون بأن يتم تخصيص «كاونتر» خاص للعملاء المتميزين منفصل عن بقية العملاء.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

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