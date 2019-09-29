محمد بن راشد يشكل مجلس أمناء مركز الإمارات للتحكيم البحري

المصدر: دبي - وام

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بصفته حاكما لإمارة دبي، المرسوم رقم 32 لسنة 2019 بتشكيل مجلس أمناء مركز الإمارات للتحكيم البحري.

ونص المرسوم على أن يشكل المجلس برئاسة ماجد عبيد بن بشير المهيري، وعضوية كل من: ريتشارد بريجز نائبا للرئيس، ومعالي الدكتور محمـد سعيد الكندي، وسعدي عبدالرحيم الرئيس، وأحمد عيسى الفلاحي، ومحمد جمعة الشامسي، ومحمد يوسف المعلم، وسعيد عبدالكريم المالك، وعبد الكريم مبارك المصعبي، وعبدالعزيز عبدالرحمن صبري، وجيتيندرا ميسرا، وعصام عبـداللطيف بلا، ورانيا تادروس.

ويعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.