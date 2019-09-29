المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

عنوان

ذكر متعامل مع مصرف أبوظبي الإسلامي، أنه طلب من البنك تغيير عنوان بريده الإلكتروني المسجل لديه، إلا أنه انتظر أسبوعين أجرى خلالهما العديد من المكالمات، من دون أن ينجز طلبه.

عربات

لاحظ سكان بمدينة بني ياس في أبوظبي، انتشار عربات خاصة بأحد مراكز التسوق الكبرى في الشوارع والطرق المحيطة به، لمسافة تتخطى كيلومترين، مؤكدين أن المتسوقين يستخدمون تلك العربات في توصيل مشترياتهم إلى المنازل، بدلاً من استخدام سياراتهم.

مطاعم

لاحظ قراء أن مطاعم في بعض المناطق تشهد تراجعاً في عدد الزبائن، ومع ذلك فإنها تتمسك بأسعارها المرتفعة، داعين إياها إلى التجاوب إيجابياً مع تراجع الزبائن، بتعدد الخيارات أمام المستهلكين.

عقارات

قال متعاملون إنهم يدفعون مبالغ مالية كبيرة من قيمة الضمان، بعد إخلاء عقاراتهم السكنية، جراء أعطال سببها سوء جودة الأدوات الكهربائية وأنظمة الصرف الصحي المستخدمة، لافتين إلى أنها تتعرض للضرر بعد مرور أسابيع فقط من استخدامها، مطالبين بمعايير صيانة ذات جودة عالية تكون ملزمة لشركات إدارة العقارات.

مسؤولية

لفت قراء إلى أن الشروط والأحكام التي تضعها الفنادق والشركات المتخصصة، في خدمات ركن المركبات، لا تُحملها أي مسؤولية في حال تعرض السيارة لأضرار كشرط لتقديمها هذه الخدمة.

ضمان

طالب متسوقون شركات الأجهزة الإلكترونية والكهربائية المنزلية، بتمديد فترة الضمان على الأجهزة المبيعة، لافتين إلى أن أغلبية هذه الشركات توفّر الضمان الإضافي مقابل مبالغ مالية كبيرة تحدد بعدد السنوات.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com