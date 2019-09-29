محمد بن زايد يأمر بإعفاء 211 مواطناً من سداد مستحقات القروض السكنية

المصدر: أبوظبي - وام

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بإعفاء 211 مواطناً من المتقاعدين، إضافة إلى أسر المتوفين، من سداد مستحقات القروض السكنية في أبوظبي، بقيمة إجمالية بلغت 208 ملايين درهم، بهدف توفير الحياة الكريمة وتحقيق الاستقرار الأسري للمواطنين.

وتأتي الإعفاءات لتخفيف الأعباء الاجتماعية عن الأسر المواطنة، لاسيما المتقاعدين ذوي الدخل المحدود، وتنسجم مع نهج القيادة في متابعة أحوال المواطنين والوقوف على احتياجاتهم.

وأكد مدير عام ديوان ولي عهد أبوظبي رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للإسكان، جبر محمد غانم السويدي، أن هذه المبادرة تؤكد اهتمام القيادة بشؤون المواطنين وتخفيف الأعباء المالية عن المتقاعدين وورثة المتوفين، منوهاً بأن القيادة حريصة على توفير السبل كافة لتحقيق الحياة الكريمة، وضمان الاستقرار الأسري للأسرة المواطنة، ما ينعكس إيجاباً على استقرارهم الاجتماعي والاقتصادي.

وأوضح أن هذه القائمة من المستفيدين من الإعفاءات شملت متقاعدين من ذوي الدخل المحدود دفعة أولى، وأن العمل جارٍ على إصدار بقية الدفعات المستحقة، التي سيتم الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة.

وأضاف السويدي أن قيادتنا تضع المواطن على رأس أولوياتها، وتحرص على الاهتمام بمتابعة أحواله كافة، لضمان استقراره الاجتماعي بما يضمن له وأسرته حياة كريمة ومستقرة.

يذكر أن هيئة أبوظبي للإسكان تأسست لتحقيق مجموعة من الأهداف والمهام الاستراتيجية، التي تشمل تنفيذ برامج إسكان المواطنين، وتحديد متطلبات تنفيذ هذه البرامج، وإعداد التجهيزات اللوجستية لمتطلبات البنية التحتية، وتطوير برامج الإسكان والنظم واللوائح الخاصة بكل برنامج، واستلام الطلبات الخاصة بمختلف أنواع برامج الإسكان، وقروض الإسكان من المواطنين ودراستها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

208

ملايين درهم إجمالي مستحقات القروض السكنية المعفاة.