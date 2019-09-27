بلدية دبي تدشّن رخصة البناء الرقمية الذكية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

دشّنت بلدية دبي ولجنة تطوير إجراءات تراخيص أعمال البناء في إمارة دبي، تجربة مشروع رخصة البناء الرقمية الذكية «دبي بي أي إم»، خلال فعاليات معرض سيتي سكيب جلوبال في المركز التجاري العالمي.

وقال مدير عام بلدية دبي ورئيس اللجنة، داوود الهاجري، في بيان صحافي أمس، إن «لجنة تطوير إجراءات تراخيص البناء بدأت استراتيجية شاملة لرفع مستوى رضا المتعاملين، وتقديم خدمات متميزة، لتهيئة بيئة استثمار تنافسية في إمارة دبي، حيث بدأنا بتجربة المبادرة الرائدة عالمياً من خلال بدء مشروع أتمتة إصدار رخص البناء باستخدام نمذجة معلومات المباني، ونظم المعلومات الجغرافية، التي تعد أحدث الآليات العالمية في تصاميم المباني، ما يسهم في اختصار الوقت والجهد ورفع مستوى الجودة في إصدار رخصة البناء، ويساعد في توفير خرائط ثلاثية الأبعاد شاملة ومفصلة لدبي، تدعم توفير خدمات المدينة الذكية». وأكد أن لجنة تطوير إجراءات تراخيص أعمال البناء اتخذت العديد من الإجراءات والخطوات النوعية السباقة للارتقاء بمناخ الاستثمار والبناء.