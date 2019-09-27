3 محاور استراتيجية لمبادرة «بيانات دبي»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

نظمت هيئة تنمية المجتمع في دبي، بالتعاون مع دبي الذكية، ورشة عمل لموظفيها للتوعية بمبادرة «بيانات دبي»، وأهداف المبادرة، بما يعزز مهارات البيانات اللازمة لديهم، ويسهم في استفادتهم منها بالشكل الأمثل، لتحويل دبي إلى «المدينة الأذكى والأسعد في العالم» بثلاثة محاور استراتيجية.

وتم استعراض أهداف المبادرة، التي ترتكز على إدارة بيانات دبي وفق منهجية واضحة ومحدّدة، تتفق مع أفضل الممارسات العالمية، وتحقيق التناغم والتكامل بين الخدمات التي تقدّمها الجهات الحكومية الاتحادية والجهات الحكومية المحلية، حيث تعد هيئة تنمية المجتمع إحدى الجهات المشاركة في تحدي «البيانات أولاً» ضمن 35 جهة. وتضمنت الورشة شرحاً لمبادئ مبادرة «بيانات دبي»، والمرتكزة على ثلاثة محاور استراتيجية، هي نشر ومشاركة البيانات واستخدام البيانات وإعادة استخدامها والخصوصية والموثوقية والملكية الفكرية، والتي ينظمها بشكل أساسي القانون رقم (26) لسنة 2015، بشأن تنظيم نشر وتبادل البيانات في إمارة دبي.

وقال المدير العام لهيئة تنمية المجتمع، أحمد جلفار، إن «هيئة تنمية المجتمع معنية بمبادرة بيانات دبي، حيث تشكل قواعد البيانات الدقيقة ركيزة يتم الاعتماد عليها في تطوير منظومة الخدمات الاجتماعية وخدمات نوعية موجهة لجميع فئات المجتمع».