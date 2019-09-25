شقيقة هزاع المنصوري : أخي حقق حلم "أبونا زايد" .. وبات قدوة لشباب العرب

المصدر: أشرف جمال – أبوظبي

أعربت شمسة المنصوري، شقيقة رائد الفضاء الإماراتي، هزاع المنصوري، عن سعادتها البالغة بوصول شقيقها إلى الفضاء ليصبح أول إماراتي وعربي يحط على محطة الفضاء الدولية، مؤكدة أن هذا الإنجاز جعل شقيقها محط أنظار العالم، وبات قدوة لشباب وطنه والعرب كافة.

وقالت شمسة – في تصريح لـ"الإمارات اليوم" على هامش احتفالية البث المباشر لانطلاق هزاع المنصوري إلى الفضاء، والتي نظمتها أمس، وكالة الإمارات للفضاء في مركز المعارض بأبوظبي - :"أشعر بالفخر لكوني أخت هزاع المنصوري، الذي صار أحد أبناء الوطن الذين حققوا حلم الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه"، موجهة شكرها للقيادة الرشيدة على اختيار هزاع المنصوري وثقتها به، ليكون أول رائد فضاء إماراتي.

وأضافت :"هزاع يمثل جيلا من المواطنين الذين لا يعرفون صعابا أو مستحيلا، ويواجهون كافة التحديات من أجل وطنهم وقيادتهم، ومن ثم لا أشعر بالقلق عليه وأعلم تماماً أنه على قدر ما كلف به، وسيعود بعد رحلة الأيام الستة ليفيد الوطن بتجاربه وعلمه".

شهدت القاعة الرئيسة بمركز أبوظبي للمعارض، حضوراً كثيفاً من مئات المواطنين، ما بين مسؤولين وكبار وشباب وطلبة مدارس وجامعات، قبل عملية انطلاق هزاع المنصوري إلى الفضاء بنحو الساعتين، حرصوا خلالها على متابعة البث المباشر لاستعدادات ما قبل الانطلاق، والتقاط الصور التذكارية بجوار صورة ضخمة لـ"هزاع"، فيما كان يستقبلهم أحد المواطنين بزي رائد فضاء، ويلتقط معهم الصور التذكارية.

وبمجرد ظهور هزاع المنصوري على شاشات التلفاز من مقر قاعدة "بايكونور" في كازخستان، رجت القاعة بموجات من التصفيق، وقبيل انطلاقه للفضاء عٌزف في القاعة السلام الوطني، فأخذ الحضور يرددونه بصوت عالٍ، حتى حانت لحظة الانطلاق وسط هتافات وزغاريد وتصفيق حاد من متابعي الحدث.

وعقب نجاح عملية الإطلاق، أعربت الرئيس التنفيذي للابتكار بوكالة الإمارات للفضاء، شيخة المسكري، عن بالغ سعادتها وفخرها بوجود رائد فضاء إماراتي، مؤكدة أن هذا النجاح يعد ثمار لجهود أعوام متواصلة وضعت الإمارات في مصاف الدول الفضائية.

وقالت المسكري - لـ"الإمارات اليوم" -: "وصول هزاع المنصوري إلى محطة الفضاء الدولية، ليس سوى نقطة انطلاق لظهور عشرات المواطنين من رواد الفضاء في المستقبل القريب، خصوصاً وأن برنامج الإمارات للفضاء قائم على الاستدامة، ويهدف إلى خلق كوادر مواطنة مؤهلة لأن تصبح من أفضل الخبراء والعلماء والرواد في مجال الفضاء"، مؤكدة أن الدولة تمتلك طموحات وإمكانات مالية وعلمية وبشريةـ تؤهلها لذلك.