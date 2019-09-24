«رافد» تخطط 7600 حادث شهرياً

المصدر: محمد الرفاعي – الشارقة

أفادت شركة رافد لتخطيط الحوادث بأنها تخطط نحو 7600 حادث متنوع في إمارة الشارقة شهرياً، منها نحو 300 ضد مجهول، لافتة إلى أنها تنقل 500 إلى 600 سيارة شهرياً إلى شبك الحجز التابع لشرطة الشارقة، مؤكدة أنه سيتم افتتاح مركز قريباً تابع للشركة، لفحص وتسجيل السيارات بالتعاون مع الجهات المختصة.

وقال مدير عام الشركة في الشارقة، سالم سعيد المدفع، خلال مؤتمر صحافي، عن عزم الشركة افتتاح أول فرع يتبع لها لتسجيل مركبات الجمهور خلال الفترة المقبلة، بهدف تقديم خدمات متكاملة ترتقي بمفهوم فحص وتسجيل السيارات إلى معايير عالمية، تخدم الصالح العام، وتوفر الوقت والجهد على المتعاملين.

من جانبه، أفاد مدير وحدة الحوادث في «رافد»، عبدالرحمن بن كنون الشامسي، بأن «خدمة المساعدة على الطرق»، التي تم إطلاقها، أخيراً، تقدم خمس خدمات رئيسة، هي: إزاحة، ونقل المركبات، وشحن البطاريات، واستبدال الإطارات، والتزويد بالوقود.

وتابع أن الحوادث الشهرية، التي يتم تخطيطها من قبل «رافد»، تصل إلى 7600 حادث مختلف، سواء بين مركبتين أو أكثر، حيث منها 300 حادث ضد مجهول، يتم تسجيلها في المتوسط الشهري.

وأكد أن الشركة عملت على تطوير التطبيق الذكي الخاص بخدمات تخطيط الحوادث، بحيث أصبح أكثر تفصيلاً في الخدمات التي يقدمها، من حيث بيانات طرفي الحادث، وطريقة دفع المخالفات، وتاريخ الدفع، موضحاً أن التطبيق الذكي يستخدمه موظف الشركة، ليسهل الاتصال بين دوريات الشرطة ومركز الاتصال بالشركة، بتقديم بيانات السيارة، وتحديد موقعها الجغرافي، وإرسال الآليات إلى الموقع، في وقت استجابة لا يتجاوز 15 دقيقة.