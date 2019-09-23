رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يهنئون خادم الحرمين الشريفين باليوم الوطني الـ 89 للسعودية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقيات تهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، وذلك بمناسبة اليوم الوطني الـ89 للمملكة.

كما بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، برقيات تهنئة مماثلة إلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير دفاع المملكة العربية السعودية الشقيقة.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على «تويتر»: «نبارك للشعب السعودي يومهم الوطني المجيد، نبارك لهم إنجازات تتسارع، وقيادة تبادر، وكفاءات تتسابق نحو العلياء، ونبارك للملك وولي عهده شعباً التف حولهم، وجموعاً بايعتهم، وملياراً ونصف المليار مسلم يقدّرون خدمتهم لقبلتهم».

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مهنئاً في تغريدة عبر حسابه الرسمي على «تويتر»: «تهانينا الخالصة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز والشعب السعودي الشقيق باليوم الوطني الـ89.. يومكم هو يومنا، وفرحكم فرحنا، وإنجازاتكم فخر لنا، يجمعنا رباط وثيق لا تنفك عراه من الأخوة والمحبة والمصير المشترك، حفظ الله المملكة، وأدام عزها ومنعتها».

كما هنأ سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، المملكة العربية السعودية قيادة وشعباً، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على «تويتر»، قائلاً: «نبارك لقيادة وشعب المملكة العربية السعودية يومهم الوطني الـ89، ونسأل الله أن يديم العز والخير على أشقائنا... نعم #معاً_أبداً، وفرحتنا واحدة ومصيرنا مشترك».

العلاقات الإماراتية السعودية.. مسيرة تاريخية مشتركة

تربط دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية علاقات أخوية راسخة في جميع المجالات، أرسى دعائمها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والملك فيصل بن عبدالعزيز آل سعود، رحمه الله، تميزت عن غيرها بـ«خصوصية أخوية»، فأصبحت نموذجاً يحتذى في بناء العلاقات الدولية، وثّقتها الروابط الاجتماعية، والمواقف الأخوية، والتاريخ المشترك، والتقاليد والثقافة الواحدة، والمصير الواحد بين البلدين.

وتحرص دولة الإمارات، بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، والمملكة العربية السعودية بقيادة أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، على تعزيز العلاقات الثنائية، حفاظاً على الاستقرار لتعزيز التنمية والبناء والاستثمار في الإنسان.