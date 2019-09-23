«الوزاري للتنمية» يناقش حوكمة التعهيد في الحكومة الاتحادية

المصدر: أبوظبي - وام

ناقش المجلس الوزاري للتنمية، خلال اجتماعه الذي عقد أمس في وزارة شؤون الرئاسة بأبوظبي، برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، مقترح حوكمة التعهيد في الحكومة الاتحادية، من خلال تطوير منظومة متكاملة لتنظيم إجراءات التعهيد في الوزارات والجهات الاتحادية، بما فيها الشركات المملوكة للحكومة الاتحادية، لتضمن الاستغلال الأمثل للموارد المالية المخصصة للتعهيد، وتوفير الشفافية المطلوبة في كل ما يتعلق ببيانات الموارد البشرية العاملة لدى الجهات الاتحادية بموجب التعهيد، وتعزيز القيمة المضافة من خدمات التعهيد، لرفع الإنتاجية، وتحسين مستوى الخدمات في الحكومة الاتحادية، والاستغلال الأمثل للموارد المالية المخصصة للتعهيد.

وفي الشؤون التشريعية، استعرض المجلس وناقش عدداً من القرارات، في إطار تطوير العمل الحكومي، منها مناقشة النظام الإماراتي للرقابة على منتجات الطاقة الشمسية، الهادف إلى دعم استثمار الدولة في قطاع الطاقة المتجددة، وتسريع وتيرة التحول إلى الطاقة المستدامة.

كما ناقش المجلس في الشؤون التنظيمية تطوير دليل نظام تبسيط وتنظيم إجراءات فرض وتحصيل الرسوم المشتركة، الهادف إلى جمع الجهات الاتحادية والمحلية، وتوحيد الرسوم الحكومية المفروضة في الدولة، وتنظيم عملية تحصيلها بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية من أجل تعزيز الكفاءة في توفير الخدمات العامة، كما تمت مناقشة الغرامات الإدارية المترتبة على نظام الرقم الوطني الموحد للمتعاملين في جمارك الدولة.

ويمثل النظام قاعدة بيانات موحدة لكل شركات الاستيراد والتصدير والتخليص الجمركي في الدولة، ليتم تصنيف الشركات والمؤسسات كافة في قوائم حسب مدى التزامها بالتشريعات والقوانين والإجراءات في الدولة، ما يسهم في توفير إجراءات ميسرة وسريعة للشركات الملتزمة بالتشريعات والقوانين والإجراءات في الدولة.

منصور بن زايد خلال ترؤسه اجتماع «الوزاري للتنمية». وام