«دبي القضائي» يطلق الدفعة الخامسة من دبلوم العلوم القانونية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلن معهد دبي القضائي عن إطلاق الدفعة الخامسة من دبلوم العلوم القانونية الذي تم تصميمه خصيصاً للارتقاء بقدرات أعوان السلطة القضائية في النيابة العامة في دبي.

وستنطلق أعمال الدبلوم التي ستقام في قاعة التمكين في المعهد يوم 21 نوفمبر المقبل 2019، ويشهد البرنامج العديد من المحاضرات والجلسات التخصصية في فنيات وأسس العمل القضائي في ما يتعلق بالدور المناط به أعوان السلطة القضائية مع ورش العمل العملية التي تشمل العديد من دراسات الحالة بواقع مرتين أسبوعياً.

وقال مدير عام المعهد القاضي الدكتور جمال السميطي، إنه ستكون الفرصة متاحة لنيل الدبلوم من قبل كتّاب القضاة المختصين ومدققي القضايا وكتاب التحقيقات وضبط القضايا وتسجيلها، بهدف تعزيز مهاراتهم عند ممارستهم لأعمال أعوان السلطة القضائية بالنيابة العامة بدبي، وتنمية لقدراتهم الوظيفية، وتزويدهم بالعلوم والمهارات، بما يساعدهم على تولي أعمالهم بكل جدارة وتميز. ويتولى التدريب عدد من المستشارين من النيابة العامة والقضاة من محاكم دبي ممن لهم الخبرات الطويلة في أعمال النيابة العامة، لتزويد المتدربين بالمهارات اللازمة لممارسة أعمالهم بكفاءة وفاعلية، إلى جانب تعزيز اتجاهاتهم، ومساعدتهم على تبني أفضل الممارسات السلوكية القانونية.