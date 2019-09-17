17 إنذاراً بحق مرشحين خالفوا التعليمات

المصدر: أبوظبي - وام

أصدرت اللجنة الوطنية للانتخابات 17 إنذاراً بحق مرشحين ارتكبوا مخالفات في حملاتهم الدعائية وبرامجهم الانتخابية، وذلك بموجب المادة 59 من التعليمات التنفيذية لانتخابات المجلس الوطني 2019.

وقد وجهت اللجنة الوطنية للانتخابات منذ بدء الحملات الدعائية للمرشحين في 8 سبتمبر 2019 وحتى يوم أمس، الإنذارات بناء على المخالفات التي تم رصدها من قبل لجان الإمارات الجهة المعنية بمراقبة الحملات الدعائية والبرامج الانتخابية للمرشحين، حيث تم توجيه ثلاثة إنذارات بحق مرشحين في إمارة أبوظبي، وأربعة إنذارات بحق مرشحين في إمارة دبي، وثمانية إنذارات بحق مرشحين في إمارة الشارقة، وإنذار واحد بحق مرشح في إمارة عجمان، وإنذار واحد بحق مرشح في إمارة رأس الخيمة، في حين لم يتم توجيه أي إنذارات بحق مرشحين في إمارتي الفجيرة وأم القيوين.

وأكدت اللجنة الوطنية للانتخابات أنها تعمل على المراقبة والمتابعة المستمرة لجميع الحملات الدعائية، داعية جميع المرشحين إلى ضرورة الالتزام بالتعليمات التنفيذية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019، والعمل وفق الضوابط والشروط التي تنظم عمل الحملات الدعائية والبرامج الانتخابية للمرشحين والتي تم اعتمادها من قبل لجان الإمارات، وعدم ممارسة أنشطة لم يتم الموافقة عليها في البرامج الانتخابية، مبينة أن هذا يعد مخالفة قانونية، التي قد تصل إلى إلغاء طلب الترشح ومنع المرشح من مواصلة برنامجه الانتخابي.