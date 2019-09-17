براءة شاب من تعاطي المخدرات

المصدر: سمية الحمادي - الفجيرة

قضت محكمة استئناف الفجيرة، ببراءة شاب خليجي مدان بتعاطي مؤثرات عقلية، وذلك بعد العثور على مواد مخدرة داخل مركبته المحجوزة على ذمة قضية مرورية، بعد أن حكمت عليه محكمة الجزاء بالسجن عامين.

وبدأت تفاصيل الواقعة بقضية مرورية بحق الشاب تطلبت حجز مركبته على ذمة التحقيق، وعلى إثر ذلك تم العثور على مواد مخدرة في المركبة عند عرضها على المركز الخاص لفحص المخدرات، وألقي القبض عليه وتوجيه تهمة تعاطي المخدرات له.

فيما أنكر المتهم الذي امتثل أمام المحكمة التهمة الموجهة إليه، وقال إنه تم الحكم عليه في قضية مرورية توجب حجز مركبته، وكانت خالية من أي مواد مخدرة.

وأشار إلى أنه لم يكن موجوداً حين تم العثور على المواد المخدرة داخل المركبة ولم يشاهدها.

يذكر أن المتهم كان يواجه قضية مرورية في منطقة دبا الفجيرة، وتم النظر في القضية ضده والحكم عليه في المحكمة الابتدائية، دون توجيه أي اتهام له بتعاطي المخدرة.