سفارات الدولة بالخارج تعلن جاهزيتها لاستقبال الناخبين الأحد المقبل

المصدر: أحمد عابد – أبوظبي

أعلنت سفارات وقنصليات الإمارات في الخارج جاهزيتها لاستقبال أعضاء الهيئات الانتخابية من المواطنين الموجودين خارج الدولة، والمقرر إجراؤها يومي 22 و23 سبتمبر المقبلين، داعية إلى التأكد من ورود أسمائهم في القوائم الانتخابية.

وتفصيلاً، أعلنت سفارة الإمارات في أوتاوا عن فتح أبوابها وجاهزيتها لاستقبال المواطنين المقيمين في كندا، للإدلاء بأصواتهم في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي يومي الأحد والإثنين المقبلين، من الساعة العاشرة صباحاً ولغاية الساعة 11 مساءً بتوقيت كندا، داعية المواطنين للتواصل على الرقم (6135657272)، للاستفسار.

كما أعلنت سفارة الإمارات في تبليسي على حسابها على موقع «تويتر» أنه في إطار استعداداتها للدورة الرابعة من انتخابات المجلس الوطني الاتحادي، وتسهيلاً لعملية تصويت المواطنين المتواجدين في جورجيا يومي 22 و23 سبتمبر الجاري، يرجى متابعتنا لمعرفة المزيد من التفاصيل أو التواصل على الرقم (00995595666466).

كما أكدت سفارة الدولة في يريفان عن استعدادها لاستقبال المواطنين المتواجدين في أرمينيا للتصويت في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي خلال اليومين المقررين لذلك، داعية المواطنين إلى التواصل معها على الرقم (0037411777772)، للحصول على أية معلومات إضافية.

ودعت سفارة الإمارات في ويلنغتون المواطنين المقيمين في نيوزيلندا إلى المشاركة في التصويت في مقر السفارة في العاصمة النيوزيلندية، والتأكد من ورود أسمائهم ضمن قوائم الهيئات الانتخابية من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للجنة الوطنية للانتخابات.

واعتمدت اللجنة الوطنية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019، 118 مركزاً للتصويت في خارج الدولة، وستوفر الإمكانات كافة لأعضاء الهيئات الانتخابية لممارسة حقهم الوطني.

وتشهد العاصمة النيوزيلندية ولينغتون انطلاق عملية التصويت في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي للمواطنين أعضاء الهيئات الانتخابية المقيمين والموجودين خارج الدولة، المقرر إجراؤها يومي 22 و23 سبتمبر المقبل، على أن تكون مدينة لوس أنجلوس الأميركية آخر المناطق الانتخابية، وذلك وفقاً لفروق التوقيت العالمي.

وأفادت اللجنة الوطنية للانتخابات بأن عملية الاقتراع داخل مقار سفارات وقنصليات الدولة ستجرى بالنظام اليدوي، وليس الإلكتروني، بينما سيتم فرز إجمالي الأصوات بالنظام الإلكتروني يوم الانتخاب (5 أكتوبر) بالمقر الرئيس للانتخابات في أبوظبي.

فيديو توضيحي

نشرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي فيديو توضيحياً عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر»، ذكرت فيه أنه يحق للمواطنين أعضاء الهيئات الانتخابية الموجودين خارج الدولة الإدلاء بأصواتهم في مراكز الانتخاب بمقار السفارات والقنصليات والبعثات الدبلوماسية للدولة في الخارج يومي الأحد والإثنين (22 و23 سبتمبر 2019).