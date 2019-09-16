المصدر: دبي-الامارات اليوم.

تواصل

طالب قارئ بتشديد الرقابة على الحسابات التجارية على وسائل التواصل الاجتماعي، مشيراً إلى أنه اشترى حذاءً رياضياً، عبر صفحة على «إنستغرام»، ووجد القياس أصغر من المطلوب، وعندما طالب البائع بتغيير الحذاء، لم يستجب له إلا بعدما هدّده بتقديم شكوى لدى حماية المستهلك.

توعية

اقترح قراء نشر مزيد من مقاطع الفيديو التوعوية، بخصوص التعامل مع الحافلات المدرسية خلال استخدامها علامة «قف» في أبوظبي، مشيرين إلى أن البعض يلتزم بالوقوف إلى حين تحرك الحافلة، والبعض يتجاهل الأمر، ويسير في طريقه أو يحاول استعجال السيارات الملتزمة عبر استخدام منبّه السيارة.

حفر

قامت إدارة مركز «ستي سنتر عجمان»، بردم حفرة من أصل أربع، موجودة على طريق المدخل الشمالي للمركز، ما يتسبب في توقف المركبات بشكل مفاجئ، والتسبب في وقوع حوادث، وتضرر بعض المركبات نتيجة سقوطها في الحفر العميقة.

حافلات

دعا مقيمون في أبوظبي إلى زيادة عدد ماكينات إعادة تعبئة بطاقات الحافلات العامة، تسهيلاً على الركاب في الحصول عليها.

أسعار

اشتكى أولياء أمور طلبة في مدارس خاصة، ارتفاع أسعار الكتب الدراسية في المدارس، خصوصاً للصفوف العليا.

لوحات

أثنى سائقون في أم القيوين على قيام دائرة المرور في الإمارة بوضع لوحات رقمية خاصة لسيارات تعليم القيادة، وقالوا إنها تجعلها أكثر وضوحاً، كما تضفي منظراً جمالياً على تلك المركبات.

احتيال

أشار قراء إلى تلقّيهم رسائل نصية «احتيالية» من أرقام مجهولة، تدعوهم إلى الاتصال سريعاً، بأرقام هواتف محمولة تضمنتها تلك الرسائل لتحديث بياناتهم، لتجنّب وقف بطاقاتهم المصرفية.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com