الطقس اليوم صحو إلى غائم جزئياً

المصدر: أبوظبي - وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس، اليوم، صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً، ورطباً ليلاً، وصباح غدٍ الإثنين، مع فرصة لتشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية الغربية.

أما عن حركة الرياح، فتوقع المركز أن تكون جنوبية شرقية - شمالية غربية، تراوح سرعتها بين 18 و30 كم/‏‏‏س، تصل إلى 38 كم/‏‏‏س أحياناً .

وعن الخليج العربي، أشار المركز إلى أن الموج سيكون خفيفاً إلى متوسط، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 14:25، والثاني عند الساعة 01:57، أما الجزر الأول فعند الساعة 08:00، والثاني عند الساعة 19:51.

وفي بحر عمان سيكون خفيفاً إلى متوسط الموج، وسيحدث المد الأول عند الساعة 28: 10، والثاني عند الساعة 22:48، أما الجزر الأول فعند الساعة 44: 16، والثاني عند الساعة 04:44.