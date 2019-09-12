المنصوري والنيادي يتفقدان أجهزة المركبة الفضائية قبل 12 يوماً من الانطلاق

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

نشر مركز محمد بن راشد للفضاء، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أمس، عدة صور لطاقمي رواد الفضاء لمهمة "25 سبتمبر"، الرئيسي الذي يتكون من هزاع المنصوري، أول رائد فضاء إماراتي، وأوليج سكريبوشكا، وجيسيكا مير، والبديل الذي يتكون من رائد الفضاء الإماراتي، سلطان النيادي، ورائدي الفضاء سيرغي ريزيكوف، وتوماس مارشبيرن، أثناء الفحص الأول لمركبة "سويوز أم أس 15"، والتي أظهرت الطاقمين خلال معاينة المركبة والتأكد أن جميع المعدات والأجهزة في الوضع الطبيعي.

وكان الطاقمان ودّعا، يوم الثلاثاء الماضي، العاصمة الروسية موسكو، متوجهين إلى مدينة بايكونور في كازاخستان، لبدء مرحلة العزل الصحي التي تستمر لمدة 15 يوماً، بعد انتهاء فترة تدريبهما في مركز «يوري غاغارين» لتدريب روّاد الفضاء بمدينة النجوم، استعداداً للانطلاق في رحلتهما التاريخية إلى محطة الفضاء الدولية بعد اثني عشر يوماً من الآن (25 سبتمبر الجاري).