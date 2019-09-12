المصدر: الامارات اليوم-دبي

مخالفة

طالب مرتادو شارع مريشيد بمخالفة المركبات التي تتوقف على كتف الطريق، عند الإشارة المرورية التي وضعت حديثاً، إذ يقوم بعض السائقين بركن مركباتهم في الطريق والنزول للمحال، ما يؤدي إلى عرقلة سير المركبات الأخرى.

أستراليا

أعرب مواطنون عن استغرابهم عدم سماح السلطات الأسترالية لهم بقيادة المركبات باستخدام الرخصة الإماراتية، على الرغم من السماح للأستراليين بالقيادة بالرخصة الصادرة من بلدهم. واقترحوا التنسيق مع الجهات المعنية في أستراليا لتعديل القرار، ومعاملة الإماراتيين بالمثل.

مسجد

قال مصلون بمسجد الملك فيصل في الشارقة إن إيقاف سيارات خدمة صيانة المساجد، ووضع حواجز معدنية أمام أكثر مداخل المسجد ازدحاماً، يتسببان في معاناة المصلين عند الدخول، علماً بأن ساحات المواقف بالمسجد تكون خالية، ويمنع الوقوف فيها خارج أوقات الصلاة.

ضريبة

تساءل مستأجرون عن قانونية تقاضي الملاك والمكاتب العقارية ضريبة القيمة المضافة على العمولة السنوية التي تفرضها عليهم، عند تجديد العقد، مشيرين إلى أنهم يفرضون الضريبة على جميع الرسوم، حتى إن بعضهم فصل بين القيمة الإيجارية للشقة، وقيمة استئجار الموقف، ليتمكن من أخذ ضريبة على الموقف منفصلاً.

إلغاء

أثنى قارئ على شرطة الشارقة، لإلغائها مخالفة مسجلة عليه، بسبب «عدم امتلاكه رخصة قيادة»، وذلك بعد أن أدخل في «تطبيق» وزارة الداخلية صورة لرخصته وأخرى للمخالفة، لتقوم الشرطة بإلغاء المخالفة، والاعتذار عن الخطأ الإداري الذي أدى إلى مخالفته.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com