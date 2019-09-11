المصدر: دبي-الامارات اليوم.

بيع

انتقد قارئ تركيز محطات البترول على وضع المنتجات الخاصة بالتدخين، في واجهة المحال الموجودة بهذه المحطات، مبيناً أن وضعها بهذه الطريقة يبدو كأنه تشجيع على شرائها بدلاً من التحذير منها.

مستشفى

اشتكت قارئة من عدم تجاوب مستشفى دبي مع اتصالاتها المتكررة لحجز موعد لإجراء أشعة، مبينة أنه تم تحويلها من مركز المزهر الطبي إلى المستشفى لحجز الموعد عن طريق التليفون، بينما نصحها الموظفون في المركز بالذهاب بنفسها لأن خدمة العملاء في المستشفى لا ترد على اتصالات المتصلين.

كتب

فوجئ أولياء أمور طلبة بقيام إدارات مدارس أبنائهم في أبوظبي، برفع سعر الكتب إلى 1250 درهماً للمرحلة الابتدائية، من دون مبرر، في حين أن قيمتها كانت في الأعوام الماضية أقل بكثير.

رسوم

طالب مستأجرون في إمارة الشارقة بلدية الشارقة بمراجعة أسعار تصديق عقود الإيجار، وقالوا إن حجم تلك الرسوم غير منطقي، لاسيما بالمقارنة مع الرسوم المدفوعة على الخدمة نفسها في إمارات الدولة الأخرى.

احتيال

لفت قارئ إلى نوع جديد من الاحتيال الهاتفي، إذ يدّعي أشخاص أنهم وسطاء ماليون، وأنهم قادرون على تقديم خدمات استثمارية، وإنشاء صناديق ادخار مالية. وحذر القارئ من احتمال وقوع عدد من أفراد المجتمع ضحية خداع هؤلاء.

مياه

اشتكى مقيم من عدم تمكنه من استرداد قيمة تأمين دفعه لمصلحة مياه العين، مقابل تعبئة عدد من العبوات، إذ قال إنه تواصل مع خدمة العملاء أكثر مرة من دون فائدة.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com