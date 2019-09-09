المصدر: دبي-الامارات اليوم.

استهلاك

لاحظ قارئ توجه الكثير من الشركات لمنصة أحد مشاهير التواصل الاجتماعي للترويج لمنتجاتها، مطالباً بتقنين هذه الحسابات التي اعتبرها عززت النزعة الاستهلاكية عند الناس، على نحو يسترعي اهتمام الباحثين والجهات المعنية، لدراسة أثر هؤلاء المشاهير في زيادة الإنفاق غير الضروري.

مستثمر

اشتكى مستثمر في مشروع لشركة الوادي الأخضر من أن الشركة لم تلتزم باشتراطات التصالح معها بخصوص مشروع «طرابزون»، إذ لم تسدد له مستحقاته في وقتها.

عملات

أفاد متعاملون مع أجهزة الدرهم الإلكتروني في بعض المرافق الحكومية في عجمان، بأن الأجهزة لا تقبل عملات المائة درهم من الإصدارات الجديدة، ما يضطرهم للبحث عن عملات قديمة لإنجاز معاملاتهم.

رسوم

منعت مدرسة خاصة تتبع المنهاج البريطاني في الشارقة الطلاب غير المسددين لرسوم الفصل الدراسي الأول من دخول الفصول، وطالبتهم بالعودة إلى المنازل إلى حين تسديد الرسوم، معللة ذلك بأنها أرسلت أكثر من تعميم ورسالة خاصة بذلك لأولياء الأمور.

«ساعد»

طالب سائق مركبة بخفض رسوم استدعاء خدمة «ساعد» لتخطيط الحوادث، والبالغة 500 درهم، معتبراً إياها مرتفعة نسبياً، وتثقل كاهل الكثيرين.

صيانة

قالت قارئة إن إحدى وكالات السيارات ذات المنشأ الألماني، استغرقت وقتاً طويلاً تجاوز شهراً لصيانة سيارتها، بدعوى عدم توافر قطع الغيار اللازمة، واضطرارها لاستيرادها من الخارج، داعية الوكالات إلى توفير سيارات بديلة حال استغرقت الصيانة أوقاتاً طويلة، خصوصاً أن توفير قطع الغيار بشكل سريع من مسؤوليات الوكالات أمام متعامليها.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

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sekeek@emaratalyoum.com