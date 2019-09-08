طقس اليوم صحو مع انخفاض في درجات الحرارة

المصدر: أبوظبي - وام

توقّع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحواً إلى غائم جزئياً ومغبراً أحياناً، ورطباً ليلاً، وصباح الإثنين على السواحل شمالاً، مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة، والرياح معتدلة السرعة، تنشط تدريجياً من بعد الظهر خصوصاً على البحر، وتكون مثيرة للغبار على المناطق المكشوفة. أما عن حركة الرياح فتوقع المركز أن تكون جنوبية غربية- شمالية غربية 20 - 30 كم/‏‏س بوجه عام، تصل إلى 42 كم/‏‏س أحياناً.

وبالنسبة للموج في الخليج العربي، فسيكون متوسطاً يضطرب أحياناً غرباً ظهراً، ويحدث المد الأول عند الساعة 09:58 والثاني عند الساعة 20:24، والجزر الأول عند الساعة 12:48 والثاني عند الساعة 21:04.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً إلى متوسط، ويحدث المد الأول عند الساعة 09: 17 والمد الثاني عند الساعة 07:34، والجزر الأول عند الساعة 10: 12 والثاني عند الساعة 00:12.