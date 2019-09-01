100 شاب يشاركون في برنامج «القيادات الإعلامية» بدبي اليوم

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تنطلق في دبي، اليوم، النسخة الثالثة من برنامج «القيادات الإعلامية العربية الشابة»، وتستمر فعالياتها بمركز الشباب على مدار أسبوع، قبل انتقالها إلى أبوظبي في الثامن من الشهر الجاري، وذلك برعاية وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مركز الشباب العربي.

ويهدف البرنامج، الذي سيقام على مدار أسبوعين، إلى تطوير جيل من المواهب الإعلامية الشابة، والمؤثرين الإعلاميين، ليقود الإعلام العربي مستقبلاً، حيث يشارك في هذه النسخة 100 شاب وشابة من شتى أرجاء المنطقة، جرى اختيارهم من بين أكثر من 1200 طلب للمشاركة تلقاها مركز الشباب العربي، بعد قيام لجنة تحكيم مختصة تضم نخبة من الخبراء والإعلاميين البارزين بدارسة كل الطلبات المقدمة وتقييمها، ومراجعة المواد الإعلامية للمتنافسين عن تجاربهم الحالية، وتطلعاتهم المستقبلية.

وقالت وزيرة دولة لشؤون الشباب، شما بنت سهيل المزروعي: «نعوّل كثيراً على الراغبين في العمل بالقطاع الإعلامي من الشباب، الذين هم ثروة المستقبل وعماده الأساسي، حيث سيلعبون دوراً مهماً مستقبلاً في التعريف بمنجزات بلدانهم وفقاً لمعايير المسؤولية الوطنية التي يتمتعون بها، ومن خلال تدريبهم وفقاً لأعلى المعايير، بمشاركة عدد كبير من أبرز المختصين في هذا القطاع».

وأضافت: «برنامج القيادات الإعلامية العربية الشابة خطوة رائدة من أجل إعداد جيل من الإعلاميين العرب يرتقي بمعايير المهنة، ويسهم في تعزيز مفاهيم التنمية الشاملة في مختلف الدول العربية، فضلاً عن كونه فرصة مهمة لمختلف الشباب العرب الراغبين الدخول في هذا القطاع والعمل فيه، حيث يصقل هذا البرنامج مهاراتهم وإمكاناتهم وقدراتهم ليكونوا على قدر المهمة في المستقبل».

ويمثل البرنامج منصة تجمع خبراء الإعلام والشخصيات الإعلامية البارزة وأفضل الممارسات في مجال الإعلام، لرفد الشباب بالمهارات المطلوبة لبناء منظومة إعلامية متكاملة وإيجابية، وتضمن استمرارية تطور هذا المجال في المستقبل، من خلال إعداد الإعلاميين الشباب المؤهلين وفقاً لأعلى المعايير.

يعد البرنامج أضخم مبادرة لتطوير قدرات الشباب في مجال الإعلام، عبر تقليص الفجوة بين ما تطرحه معاهد وكليات الإعلام ومتطلبات سوق العمل، حيث سيتاح للمشاركين فيه فرصة مميزة للانضمام إلى مجموعة ورش العمل والدورات التدريبية والمحاضرات، إلى جانب مجموعة من الزيارات الميدانية لعدد من المؤسسات الإعلامية الكبرى في إمارتَي دبي وأبوظبي.

ومنذ إطلاقه، نجح برنامج القيادات الإعلامية العربية الشابة في إعداد وتأهيل وصقل مهارات أكثر من 300 شاب وشابة، من طلبة كليات الإعلام في شتى أرجاء الوطن العربي، وذلك من خلال تزويدهم بالمعرفة وتدريبهم على أفضل الممارسات العالمية في المجال، ليكونوا على استعداد تام لتوظيف خبراتهم لخدمة مسيرة تطور مجتمعات دول المنطقة، كما أسهم البرنامج في توفير فرص العمل للمشاركين في عدد من المؤسسات الإعلامية في دولة الإمارات والمنطقة العربية.

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طلب للمشاركة في البرنامج تلقاها مركز الشباب العربي، من إعلاميين شباب من دول المنطقة والعالم.