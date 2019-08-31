"الأرصاد" يعلن موعد حلول "خريف 2019"

المصدر: أشرف جمال – أبوظبي

أفاد المركز الوطني للأرصاد بأن شهر سبتمبر الجاري يعد أحد شهور الصيف الأخيرة، لافتاً إلى أن درجات الحرارة تبدأ خلاله في الانخفاض التدريجي، خاصة أثناء الليل وفي النصف الثاني منه.

ونوّه المركز إلى أن فصل الخريف سيبدأ فلكياً فى الثالث والعشرين من هذا الشهر بتعامد الشمس على خط الاستواء، ثم بعد ذلك تتجه ظاهرياً جنوباً نحو مدار الجدي.



وذكر المركز أن تأثير منخفض الهند الموسمي يضعف تدريجياً، مع استمرار تعرض البلاد أحياناً لموجات حارة وجافة نتيجة لتكون منخفضات حرارية صحراوية وسط الجزيرة العربية، يصاحبها رياح نشطة نسبياً مثيرة للغبار قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية أحياناً، لكن بمعدل تكرار أقل مقارنة بالشهرين السابقين.



وقال :"تظل المناطق الشرقية من الدولة وخاصة الجبلية منها، تحت تأثير المنخفض الهندي الموسمي، مما يجعل الفرصة مهيأة لتكون السحب الركامية المصحوبة بسقوط الأمطار، وقد يمتد تأثيرها إلى بعض المناطق الداخلية من الدولة، فيما تسود الرياح الجنوبية الشرقية مع نهاية الليل وأوقات الصباح، تتحول إلى شمالية غربية فترة الظهيرة والمساء بتأثير دورة نسيم البر والبحر".