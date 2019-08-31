المصدر: دبي-الامارات اليوم.

دفع

طالب أولياء أمور المدارس بتوفير خاصية دفع المصروفات المدرسية عبر الإنترنت، لتخفيف الازدحام على إدارات المحاسبة مع بداية كل عام دراسي.

تخفيضات

لاحظ متسوقون أن بعض المحال تعلن على واجهتها الأمامية عن تخفيضات كبيرة تصل إلى 70%، بينما تقتصر التخفيضات داخل المحل على زاوية صغيرة تضم عدداً محدوداً من القطع.

إشارات

اشتكى سائقون، في إمارة الشارقة، من عودة البائعين المتجولين على الإشارات المرورية، الذين يحملون مجموعة من عبوات المياه الباردة لبيعها للسائقين، مشيرين إلى أنهم يتخذون من البيع غطاء لممارسة التسول.

أسواق

لاحظ قراء، يسكنون في إمارة عجمان، وجود أسواق عشوائية وتجمعات للآسيويين، خصوصاً يوم الجمعة، في المنطقة الصناعية، يقومون من خلالها ببيع الملابس والأدوات الكهربائية البسيطة.

كفالة

تجاوبت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي مع ملاحظة أحد القراء، حول عدم تلقيه بيانات ليتيم يكفله منذ سنوات، إذ اتصل الموظف المعني بالأمر مع القارئ، وتم تزويده بالبيانات اللازمة.

مواقف

تسهيلاً على زوّار معرض الصيد والفروسية، المقام حالياً في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، قامت إدارة المركز بتحديد قيمة موحدة للتذكرة، لمواقف السيارات في المبنى بـ20 درهماً.

حجوزات

ترفض شركات طيران إدخال أي تعديلات على حجوزات السفر، إلا من خلال الجهة التي أجرى العميل الحجز من خلالها، فيما طالب عملاء بالسماح لهم بإجراء التعديلات، من خلال الشركة الأم من أي مكان.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com