المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

أجرة

اشتكى ركاب سيارات أجرة في الدولة رفض بعض السائقين قبول بطاقات الائتمان، والإصرار على الدفع كاش، الأمر الذي يفسره البعض بمحاولة الحصول على مبالغ إضافية فوق القيمة المبينة في العداد.

غذاء

طالب مواطنون ومقيمون بإجبار المطاعم الشعبية جميعها، على تركيب أجهزة تكييف، وعدم الاكتفاء بمراوح الحائط، نظراً إلى ما قد يسببه ذلك من سرعة فساد الغذاء.

مطار

اشتكى مسافر على متن رحلة شركة طيران اقتصادي، من محدودية الخيارات في الوجبات التي توزعها الشركة ضمن قائمة الطعام لديها، مطالباً إياها بالعناية أكثر بما تقدمه للركاب.

مواقف

لاحظ متسوقون في أبوظبي أن مواقف السيارات، بمراكز تجارية عدة في المدينة، تشهد فوضى مرورية، من مظاهرها سير العديد من السيارات عكس الاتجاه، ما يثير المخاوف من وقوع حوادث تصادم، مطالبين إدارات هذه المراكز بضبط المواقف ومراقبتها.

ابتسامة

ابتكرت دائرة المواصلات العامة في عجمان طريقة جديدة للتأكد من رضا العملاء، إذ ربطت خروج العميل من الدائرة بالتبسم لجهاز مثبت بجوار باب الخروج، كي يفتح ويخرج.

مطعم

انتقد سكان بمنطقة الوصل في دبي إلقاء أحد المطاعم بعض بقايا الخضراوات، المستخدمة في تجهيز الوجبات، في الشارع، ما يشوه المظهر الجمالي للمدينة.

مواصلات

طالب سكان بمجمع رمرام السكني في «دبي لاند»، هيئة الطرق والمواصلات بتسيير خط حافلات عامة يربط المجمع بقلب دبي، أسوة ببقية المناطق القريبة، مثل «مدن»، و«المدينة المستدامة»، و«المرابع العربية».

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

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