«الأرصاد»: طقس صحو اليوم

المصدر: أبوظبي - وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحواً إلى غائم جزئياً، مع احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً وتكون مثيرة للغبار نهاراً.

أما عن حركة الرياح، فتوقع المركز أن تكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، وتكون سرعتها 20 - 30 كم/‏‏س بوجه عام، وتصل إلى 38كم/‏‏س أحياناً. وعن حالة الموج في الخليج العربي، أشار المركز إلى أنه من المتوقع أن تكون خفيفة إلى متوسطة، وكذلك بحر عمان يكون الموج خفيفاً إلى متوسط، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 07:48، والمد الثاني عند الساعة 19:42، وسيكون الجزر الأول عند الساعة 11:38، والجزر الثاني عند الساعة 04:10، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 15:26، والمد الثاني عند الساعة 06:51، والجزر الاول عند الساعة 10:31، والثاني عند الساعة 23:33.