محمد بن زايد ورئيس وزراء الهند يبحثان علاقات البلدين والمستجدات الإقليمية والدولية

المصدر: أبوظبي-وام

عقد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة جلسة مباحثات رسمية مع دولة ناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند الصديقة تركزت حول تعزيز علاقات الصداقة والتعاون الاستراتيجي بين البلدين ومجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ورحب سموه في بداية الجلسة التي عقدت اليوم في قصر الوطن بزيارة رئيس وزراء الهند إلى الدولة والتي تأتي في إطار الاهتمام المتبادل بدفع العلاقات ومسارات التعاون المشترك في المجالات كافة لتحقيق رؤية البلدين وتطلعاتهما المستقبلية.

كما استعرض الجانبان أوجه التعاون بين البلدين وما يشهده من تطور ونمو متواصل في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية والطاقة وسبل تنمية تعاونهما وتنويع مقوماته، خاصة في القطاعات الحيوية التي تخدم التنمية والبناء والتقدم.. إضافة إلى إمكانات الاستفادة من البيئة والفرص الاستثمارية الواعدة التي تتوفر لدى البلدين.

كما تطرق سموه ورئيس وزراء الهند إلى تطورات القضايا والملفات على الساحتين الإقليمية والدولية وتبادلا وجهات النظر بشأنها.