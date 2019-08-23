30 أسرة إماراتية تشارك في «سوق عكاظ» بمنتجات يدوية

المصدر: دبي - وام

تشارك وزارة تنمية المجتمع في مهرجان سوق عكاظ بنسخته الـ13، المقام بمدينة الطائف في السعودية، من خلال جناح الدولة الذي تشرف عليه وزارة الثقافة وتنمية المعرفة، بالتعاون مع سفارة الدولة في السعودية، والذي يستمر حتى 31 من أغسطس الجاري.

وتضمنت مشاركة وزارة تنمية المجتمع عرض منتجات تراثية يدوية متنوعة لـ30 أسرة إماراتية منتجة من عضوات مراكز التنمية الاجتماعية التابعة للوزارة، البالغ عددها 10 مراكز منتشرة في مختلف مناطق الدولة.

وتنوعت المنتجات من ملابس تراثية وعطور ودخون ومشغولات وحرف يدوية تراثية تمتزج بلمسات عصرية تناسب مختلف الأذواق، إضافة إلى الإكسسوارات النسائية والزيوت الطبيعية التي وجدت إقبالاً كبيراً من مختلف الفئات.

وقالت مديرة إدارة برامج الأسر المنتجة، عفراء بوحميد، إن مشاركة وزارة تنمية المجتمع تأتي تأكيداً على أهمية مهرجان سوق عكاظ الذي يستقطب أكثر من 800 ألف زائر للاحتفاء بالتراث الثقافي العربي، إضافة إلى إبراز إبداعات وقدرات مجتمع دولة الإمارات، وتسليط الضوء على الثقافة والحضارة والتراث الإماراتي، وتبادلها مع مختلف الشعوب، ويؤكد أيضاً مدى الانسجام والتلاحم بين البلدين الشقيقين، ويدعم مفهوم التلاحم والانسجام المجتمعي.

ويستعرض جناح دولة الإمارات ثراء الدولة التراثي والثقافي، مثل التراث المعنوي المدرج على قائمة التراث الإنساني العالمي، التابعة لمنظمة اليونيسكو، إضافة إلى عرض حي للرزفة واليولة، إلى جانب فنون الطهي المستوحاة من المطبخ الإماراتي الشعبي، والضيافة الإماراتية النابعة من عمق الأصالة العربية.

يذكر أن عدد الأسر الإماراتية المنتجة المسجلة في مشروع الصنعة بلغ 2541 أسرة.