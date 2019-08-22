أمطار "محتملة" على الدولة خلال العطلة الأسبوعية

المصدر: أشرف جمال - أبوظبي

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم الخميس صحواً إلى غائماً جزئياً على بعض المناطق، مع احتمال تكون بعض السحب الركامية على الجبال بعد الظهر، منوهاً إلى أن الرياح ستكون جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية شرقية وشمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً لتصبح مثيرة للغبار والأتربة، وتتراوح سرعتها من 18 إلى 30 مم/س، تصل إلى 40 كم/س على البحر الذي يكون خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وأفاد المركز بأن طقس يوم الجمعة سيظل صحواً إلى غائماً جزئياً على بعض المناطق، مع تكوّن بعض السحب الركامية "الممطرة" شرقاً، ويحتمل أن تمتد على بعض الشمالية والجنوبية بعد الظهر.



ولفت إلى أن الرياح ستبقى جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية شرقية وشمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً لتكون مثيرة للغبار والأتربة مع السحب نهاراً ، وتتراوح سرعتها من 20 إلى 30 كم/س، تصل إلى 42 كم/س على البحر الذي يبقى خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.



وأشار المركز إلى أن يوم السبت المقبل سيشهد طقساً غائماً جزئياً على بعض المناطق، مع استمرار تكوّن بعض السحب الركامية "الممطرة" شرقاً وجنوباً بعد الظهر.



ونوّه إلى أن الرياح ستكون جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية شرقية وشمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً لتكون مثيرة للغبار والأتربة مع السحب نهاراً، وتتراوح سرعتها من 20 إلى 30 كم/س تصل إلى 42 كم/س على البحر الذي يظل خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.