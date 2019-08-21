سامي قرقاش: عملية تسجيل المرشحين تدل على التطور الكبير في انتخابات "الوطني"

المصدر: أمين الجمال - دبي:

قال المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان، سامي قرقاش، الذي قدم أوراق ترشحه لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي في اليوم الثالث للترشح: «عملية تسجيل المرشحين تسير بشكل متميز يدل على التطور الكبير الذي تشهده العملية الانتخابية في الدولة، وعلى الجهود المبذولة من قبل اللجنة الوطنية للانتخابات واللجان الفرعية على مستوى الدولة»، مضيفاً: «دولتنا استثمرت فينا في مختلف المراحل العمرية والوظيفية، حتى أصبحنا نمتلك خبرات متنوعة ومهمة».

وأضاف: «من المهم تقديم هذه الإمكانات في خدمة الوطن والمواطن في كل المجالات، والاستفادة مما تشرفنا به خلال السنوات الماضية من خدمة المواطنين، خصوصاً في مجال مهم وحيوي، هو توفير المساكن، حيث استطعنا تقديم هذه الخدمة، ونعمل على تطوير وتعزيز جودة توفيرها».

وأشار قرقاش، الذي يعد أول مسؤول تنفيذي في حكومة دبي يتقدم للترشح لانتخابات المجلس الوطني، إلى أن خدمة المواطن هي الدافع والهدف من ترشحه في المقام الأول، موضحاً أنه يريد التركيز على الأمور التي تمس الشأن العام والإنساني والاجتماعي بالدرجة الأولى، من خلال تقديم أطروحات في هذه المجالات تحت قبة البرلمان.