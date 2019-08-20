طقس صحو إلى غائم جزئياً

المصدر: أبوظبي - وام

توقّع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس اليوم صحواً إلى غائم جزئياً على بعض المناطق مع احتمال تكوّن بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً. كما توقع أن تكون حركة الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية سرعتها بين‏‏‏ 18 - 30 كم/‏‏‏س بوجه عام، تصل إلى 38 كم/‏‏‏س أحياناً، والموج في الخليج العربي يكون خفيفاً إلى متوسط، ويحدث المد الأول عند الساعة 16:25 والثاني عند الساعة 03:44، والجزر الأول عند الساعة 09:44 والجزر الثاني عند الساعة 21:55.

وتوقع أن يكون موج بحر عمان خفيفاً إلى متوسط، ويحدث المد الأول عند الساعة 12:20 والمد الثاني عند الساعة 00:58 والجزر الأول عند الساعة 18:52 والثاني عند الساعة 06:31.